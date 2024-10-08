YRKKH: अरमान और अभिरा पर चढ़ा नवरात्रि का खुमार

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 08, 2024

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान नवरात्रि का जश्न मनाएंगे.

अभिरा और रूही मिलकर घट स्थापना करेंगी.

इस दौरान विद्या भी सभी रस्मों में हिस्सा लेने वाली है.

अभिरा के परिवार के सभी लोग लाल रंग के लिबास में नजर आने वाले हैं.

पूजा के दौरान रूही को पता चलेगा कि अभिरा अक्षरा की बेटी है.

रूही पूरे घर में हंगामा मचाने वाली है.

विद्या की भी कावेरी के साथ लड़ाई होने वाली है.

विद्या और रूही घर छोड़ने का ऐलान करने वाली हैं.

