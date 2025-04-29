YRKKH BTS Pics: टेंशन के बीच अरमान और अभिरा करेंगे रोमांस, बेडरूम में...
Pratibha Gaur
| Apr 29, 2025
ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से कुछ बीटीएस फोटोज सामने आए हैं, जिनमें अरमान और अभिरा रोमांस करते दिख रहे हैं.
इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अरमान और अभिरा का काम फूलों और गुब्बारों के साथ-साथ उनकी तस्वीरों से सजा है.
इस फोटो में अरमान और अभिरा अपनी तस्वीरों को देखकर काफी खुश हो रहे हैं.
वहीं इस फोटो में अरमान ने अभिरा को गले से लगाया हुआ है.
बता दें कि रूही की वजह से अरमान और अभिरा के रिश्ते में दूरी आनी शुरू हो गई थी.
जिसका अहसास भी रूही को तुरंत ही हो गया और उसने अरमान और अभिरा के बीच की इस दूरी को खत्म करने की ठान ली है.
रूही दक्ष के जरिए दोनों के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश कर रही है.
वहीं इन बीटीएस फोटोज को देखकर लग रहा है कि रूही ने ही अरमान और अभिरा का कमरा तैयार करके दोनों को सरप्राइज दिया है.
