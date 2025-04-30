'मैंने कब कहा...' जमकर लाइमलाइट बटोरने के बाद सुष्मिता सेन की भाभी ने मारा यू-टर्न, गरीबी के नाम पर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 30, 2025

हाल ही में चारू असोपा ने सोशल मीडिया पर बताया था कि अपना खर्चा चलाने के लिए वो ऑनलाइन सूट बेच रही हैं. जिसके बाद राजीव सेन ने चारू असोपा को फेक बता दिया था.

ये खबर सामने आने के कुछ समय बाद ही पता चला कि चारू असोपा ने अपने लिए बीकनेर में एक घर खरीद दिया है.

घर खरीदने की खबर सामने आते ही लोगों ने चारू असोपा को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. अब चारू असोपा ने अपनी गरीबी वाली बात पर चुप्पी तोड़ी है.

हाल ही में चारू असोपा ने अपने ब्लॉग में फाइनेंशियल क्रंच को लेकर बात कही है. चारू असोपा ने माना है कि उनको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है.

चारू असोपा ने अपने ब्लॉग में कहा, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं फ्लाइट के बदले ट्रेन से क्यों सफर नहीं कर रही हूं.

आगे चारू असोपा ने कहा, हाल ही में मैं एक इवेंट में गई थी. वहां लोग ये बोल बोलकर वीडियो बना रहे थे कि ये तो गरीब है.

चारू असोपा ने सफाई देते हुए कहा, मैंने भी ये बात नहीं बोली है कि मैं गरीब हूं. भगवान की दुआ से मैं अपनी जीचें मैनेज कर पा रही हूं.

आगे चारू असोपा ने खुलासा किया, मैं अपनी बेटी की वजह से काम से ब्रेक लिया है. मुंबई का खर्च उठाने से बेहतर बीकानेर में रहना है.

