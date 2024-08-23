YRKKH: कोर्ट में जाकर सगाई करेगी अभिरा, प्यार में क्रिमिनल बनेगा अरमान

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट की कुछ तस्वीरें फैंस का लगातार ध्यान खींच रही हैं।

जल्द ही अरमान और अभिरा सगाई करने वाले हैं।

सगाई करने के लिए अरमान और अभिरा घर को कोर्टरूम बना देंगे।

परिवार के लोग अंग्रेजों के जमाने के जज की तरह तैयार होंगे।

अरमान और अभिरा की सगाई काफी ड्रमैटिक होने वाली है।

इतनी मेहनत करने के बाद भी अरमान और अभिरा की सगाई नहीं होगी।

अभिरा अरमान के साथ सगाई करने से मना कर देगी।

सगाई न करने की वजह अंगूठी बनने वाली है। ये बात जानकर अरमान का दिल टूट जाएगा।

