25 साल की हुईं टीवी की 'अक्षरा', 13 साल बड़े एक्टर संग चलाया चक्कर?
टीवी की खूबसूरत हसीना प्रणाली राठौड़ आज 35 साल की हो गई हैं.
प्रणाली ने कम उम्र में ही टीवी की दुनिया में राज किया है.
वह सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के रोल में नजर आईं.
इस रोल में प्रणाली को बहुत प्यार मिला.
इसी सीरियल के सेट पर प्रणाली राठौड़ का नाम को-एक्टर हर्षद चोपड़ा से जुड़ा,
दावा किया गया कि प्रणाली खुद से 13 साल बड़े एक्टर को डेट कर रही हैं.
प्रणाली और हर्षद की जोड़ी को फैंस भी खूब पसंद करते हैं.
हालांकि, प्रणाली ने हर्षद को हमेशा ही अच्छा दोस्त बताया है.
हर्षद चोपड़ा भी प्रणाली संग रिश्ते को महज अफवाह बता चुके हैं.
इन दिनों प्रणाली राठौड़ सीरियल दुर्गा में नजर आ रही हैं.
