दर्द में भी हैवी वर्कआउट करती दिखीं हिना खान
Ankita Kumari
| Sep 12, 2024
टीवी की ‘अक्षरा’ यानी हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रही हैं।
हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।
हाल ही में हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि हिना खान अपने फिटनेस को लेकर बहुत फोकस्ड हैं।
इतने दर्द में भी हिना खान हैवी वर्कआउट करती नजर आ रही हैं।
हिना खान का वीडियो देखने के बाद लोग बहुत हैरान रह गए।
पोस्ट के साथ हिना खान ने कैप्शन में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी शेयर किया है।
फैंस हिना खान के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आप हम लोग की रोल मॉडल हो'।
