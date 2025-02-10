वैलेंटाइन वीक में प्रणाली राठौड़ ने किया इश्क का ऐलान? कैप्शन पर टिकी सबकी निगाहें
Feb 10, 2025
टीवी एक्ट्रेस प्रणाली राठौड़ एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम प्रणाली राठौड़ ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की झलक दिखाई है.
वैलेंटाइन वीक के दौरान आई प्रणाली राठौड़ की नई फोटोज इंस्टाग्राम पर जमकर वायरल हो रही हैं.
सामने आई फोटोज में प्रणाली राठौड़ बेबी पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रणाली राठौड़ ने कैप्शन में लिखा है, 'फरवरी में ब्लश करना सपने जैसा है.'
प्रणाली राठौड़ की इन तस्वीरों पर एक यूजर ने कमेंट किया है, 'प्रणाली आपकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं.'
बता दें कि प्रणाली की इन तस्वीरों पर अब तक 50 हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.
