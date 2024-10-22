नो मेकअप लुक में बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं शिवांगी जोशी
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 22, 2024
बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारी सेलेब्रिटीज अपने नेचुरल लुक को बेझिझक फ्लॉन्ट करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी तरह 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपने नेचुरल ब्यूटी से खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी का स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा ट्रेंडी रहता है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी का नो-मेकअप लुक उनके फैंस के बीच बहुत पॉपुलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी बिना मेकअप के भी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी की स्माइल बिना किसी मेकअप के भी चेहरे पर चार चांद लगा देती है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी अक्सर अपनी बिना मेकअप वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी की नो-मेकअप लुक वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: एंकर से बनीं साउथ की टॉप एक्ट्रेस, अब बॉलीवुड में करती हैं राज
अगली वेब स्टोरी देखें.