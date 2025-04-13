TV पर लौटने से पहले शिवांगी जोशी ने मारा स्टाइल, आहें भरते रह गए...
Shivani Duksh
| Apr 13, 2025
ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुकी अदाकारा शिवांगी जोशी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही हैं.
कुछ समय पहले ही शिवांगी जोशी ने फैंस के साथ अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शिवांगी जोशी लाइट ब्राउन कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं.
शिवांगी जोशी ने कैमरे के आगे खूब पोज दिए. काफी दिनों बाद शिवांगी जोशी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
सोशल मीडिया पर शिवांगी जोशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं. शिवांगी जोशी जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाली हैं.
शिवांगी जोशी एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं के नए सीजन में नजर आएंगी. इस शो में शिवांगी जोशी के साथ हर्षद चोपड़ा के साथ रोमांस करती दिखेंगी.
कैमरे के आगे शिवांगी जोशी अपने बालों के साथ खेलती नजर आईं. शिवांगी जोशी के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.
दावा किया जा रहा है कि शिवांगी जोशी ने अपने नए शो की शूटिंग शुरू कर दी है. कुछ समय पहले ही शिवांगी जोशी के शो का प्रोमो रिलीज हुआ है.
शिवांगी जोशी ने अपनी तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा वो इस समय थोड़ी ताकत की तलाश में हैं. अब फैंस सोच रहे हैं कि शिवांगी जोशी ने ऐसा क्यों लिखा है.
