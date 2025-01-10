Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में अरमान करेगा दूसरी शादी, अभिरा से लेगा मां का बदला?
Kavita
| Jan 10, 2025
टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा और अरमान कोर्टकेस की वजह से अलग हो गए हैं.
विद्या के हाथों अभीरा के भाई अबीर का एक्सीडेंट हो जाता है.
इसी वजह से कोर्ट में विद्या को 10 साल की सजा सुनाई जाएगी.
कोर्ट का फैसला अरमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वह अभिरा से सारे रिश्ते तोड़ लेगा.
दावा है कि कहानी में अब नया लीप आएगा, जिससे अभिरा अरमान की जिंदगी बदल जाएगी.
अरमान अभिरा को अपने सारे रिश्ते तोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लेगा.
अरमान का ये फैसला अभिरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और डिप्रेशन में चली जाएगी.
दावा है कि कहानी में अरमान दूसरी शादी करने का फैसला लेगा.
कहा जा रहा है कि कहानी में लीप आएगा और अरमान दूसरी शादी कर सकता है.
