जानिए जनरेशन लीप के बाद कौन बन सकती है YRKKH की नई अभिरा?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Nov 08, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी हसीनाएं लीप के बाद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेन लीड का किरदार निभा सकती हैं.

अविका गौर की एंट्री ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग को सातवें आसमान पर पहुंचा देगी.

अनुष्का सेन भी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में परफेक्ट नजर आएंगी.

जन्नत जुबैर इस रोल में परफेक्ट नजर आएंगी.

मुस्कान बामने तो पहले ही अनुपमा जैसे हिट शो में का कर चुकी हैं.

निशि सक्सेना भी राजन शाही की पहली पसंद हो सकती हैं.

अवनीत कौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

निधि शाह को अच्छे से पता है कि छोटे प्रदे पर छोटी बहू कैसे बनना है.

