जानिए जनरेशन लीप के बाद कौन बन सकती है YRKKH की नई अभिरा?
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी हसीनाएं लीप के बाद सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मेन लीड का किरदार निभा सकती हैं.
अविका गौर की एंट्री ये रिश्ता क्या कहलाता है की रेटिंग को सातवें आसमान पर पहुंचा देगी.
अनुष्का सेन भी ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में परफेक्ट नजर आएंगी.
जन्नत जुबैर इस रोल में परफेक्ट नजर आएंगी.
मुस्कान बामने तो पहले ही अनुपमा जैसे हिट शो में का कर चुकी हैं.
निशि सक्सेना भी राजन शाही की पहली पसंद हो सकती हैं.
अवनीत कौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
निधि शाह को अच्छे से पता है कि छोटे प्रदे पर छोटी बहू कैसे बनना है.
