YRKKH: अपने जेठ पर डोरे डालने के लिए बिकिनी बेब बनी रूही, बोल्डनेस की हदें हुईं...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 23, 2025
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार गर्विता सिंधवानी टीवी की सबसे बोल्ड अदाकाराओं में से एक हैं. वो अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं.
हाल ही में गर्विता सिंधवानी ने अपनी कुछ वेकेशन की फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में गर्विता सिंधवानी बिकिनी पहनकर पोज देती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में गर्विता सिंधवानी ब्लू कलर के शानदार आउटफिट में पोज दे रही हैं. गर्विता सिंधवानी के इस अंदाज ने सबको चौंका दिया है.
गर्विता सिंधवानी अक्सर फैंस के साथ बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं. हालांकि अपने शो में गर्विता सिंधवानी हमेशा अपना देसी अवतार ही दिखाती हैं.
कहना गलत नहीं होगा कि गर्विता सिंधवानी अपनी फिगर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं.
बता दें सीरियल गुम है किसी के प्यार में स्टार गर्विता सिंधवानी यानी रूही शो में अपने पति को खो चुकी हैं.
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में जल्द ही रूही को एहसास होगा कि वो अपने ही जेठ से प्यार करने लगी है.
जल्द ही रूही अपने जेठ को हासिल करने के लिए साजिशें रचना शुरू कर देगी. ऐसा होते ही अरमान और रूही अलग हो जाएंगे.
Thanks For Reading!
