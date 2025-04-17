YRKKH: बहू बनी बेब... असल जिंदगी में बिकिनी गर्ल है अभिरा की सौतन, बोल्डनेस देखकर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 17, 2025

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार गर्विता सिंधवानी शो में रूही का किरदार निभाती हैं. शो में गर्विता सिंधवानी अक्सर देसी अंदाज में नजर आती हैं.

Source: Instagram

अपने शो में गर्विता सिंधवानी एक से बढ़कर एक लहंगे पहनती हैं. हालांकि गर्विता सिंधवानी असल जिंदगी में इतनी देसी नहीं हैं.

Source: Instagram

गर्विता सिंधवानी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट फोटोज डालती रहती हैं. गर्विता सिंधवानी कई बार बिकिनी में धमाल मचा चुकी हैं.

Source: Instagram

गर्विता सिंधवानी अपने काम से समय निकालकर वेकेशन पर जाती हैं. छुट्टियों के दिनों में गर्विता सिंधवानी का तो लुक ही बदल जाता है.

Source: Instagram

गर्विता सिंधवानी को कई बार अपने वेकेशन पर सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाते हुए देखा जाता है.

Source: Instagram

इस तस्वीर में भी गर्विता सिंधवानी बला की खूबसूरत लग रही हैं. गर्विता सिंधवानी की बोल्डनेस उनके फैंस का दिल जीत लेती है.

Source: Instagram

कई बार गर्विता सिंधवानी समंदर किनारे बवाल मचा चुकी हैं. यही वजह है जो फैंस गर्विता सिंधवानी के वेकेशन पर जाने का इंतजार करते हैं.

Source: Instagram

कहना गलत नहीं होगा कि गर्विता सिंधवानी का ये अंदाज देखकर तो अरमान भी पिघलकर उसकी बाहों में जा गिरेगा. वहीं अभिरा को सदमा लग जाएगा.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: MX Player पर जरूर देखें दिल दहला देने वाली ये 9 फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.