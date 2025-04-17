YRKKH: बहू बनी बेब... असल जिंदगी में बिकिनी गर्ल है अभिरा की सौतन, बोल्डनेस देखकर...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 17, 2025
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार गर्विता सिंधवानी शो में रूही का किरदार निभाती हैं. शो में गर्विता सिंधवानी अक्सर देसी अंदाज में नजर आती हैं.
Source:
Instagram
अपने शो में गर्विता सिंधवानी एक से बढ़कर एक लहंगे पहनती हैं. हालांकि गर्विता सिंधवानी असल जिंदगी में इतनी देसी नहीं हैं.
गर्विता सिंधवानी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी हॉट फोटोज डालती रहती हैं. गर्विता सिंधवानी कई बार बिकिनी में धमाल मचा चुकी हैं.
गर्विता सिंधवानी अपने काम से समय निकालकर वेकेशन पर जाती हैं. छुट्टियों के दिनों में गर्विता सिंधवानी का तो लुक ही बदल जाता है.
गर्विता सिंधवानी को कई बार अपने वेकेशन पर सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाते हुए देखा जाता है.
इस तस्वीर में भी गर्विता सिंधवानी बला की खूबसूरत लग रही हैं. गर्विता सिंधवानी की बोल्डनेस उनके फैंस का दिल जीत लेती है.
कई बार गर्विता सिंधवानी समंदर किनारे बवाल मचा चुकी हैं. यही वजह है जो फैंस गर्विता सिंधवानी के वेकेशन पर जाने का इंतजार करते हैं.
कहना गलत नहीं होगा कि गर्विता सिंधवानी का ये अंदाज देखकर तो अरमान भी पिघलकर उसकी बाहों में जा गिरेगा. वहीं अभिरा को सदमा लग जाएगा.
