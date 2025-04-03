YRKKH: अरमान के बाद अब शो से रोहित की विदाई पर छलके अभिरा के आंसू

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 02, 2025

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से रोहित यानी एक्टर रोमित राज पराशर की विदाई पर अभिरा के आंसू भी छलक गए.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने रोहित और शिवानी संग तस्वीरों पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात लिखी है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने लिखा, 'चोटिल औरा पूर्ण भावनाएं, इन दो खूबसूरत लोगों के साथ आखिरी सीन के लिए. रोमित, मैंने मैंने जो आपके साथ प्रैंक किया था उससे बिल्कुल अलग.'

Source: Bollywoodlife.com

समृद्धि ने लिखा कि आप शुरुआत से आखिर तक एक जैसे ही रहे. आपने अपनी सकारात्मकता, मुस्कुराहट और अच्छे काम को बनाए रखा.

Source: Bollywoodlife.com

समृद्धि ने आगे कहा कि आपको एक्टिंग करते देखना हमेशा आनंददायक होता है.

Source: Bollywoodlife.com

साथ ही समृद्धि ने रोमित की नजर उतारते हुए कहा कि थू थू थू आपको किसी की नजर ना लगे.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित के किरदार की मौत हो गई है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं शिवानी का किरदार भी इस शो से खत्म हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अनुपमा की डिंपी ने शेयर कर दीं इतनी बोल्ड फोटोज, रात को बार बार देखने का करेगा मन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.