YRKKH: अरमान के बाद अब शो से रोहित की विदाई पर छलके अभिरा के आंसू
Pratibha Gaur
| Apr 02, 2025
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से रोहित यानी एक्टर रोमित राज पराशर की विदाई पर अभिरा के आंसू भी छलक गए.
एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने रोहित और शिवानी संग तस्वीरों पोस्ट करते हुए अपने दिल की बात लिखी है.
एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने लिखा, 'चोटिल औरा पूर्ण भावनाएं, इन दो खूबसूरत लोगों के साथ आखिरी सीन के लिए. रोमित, मैंने मैंने जो आपके साथ प्रैंक किया था उससे बिल्कुल अलग.'
समृद्धि ने लिखा कि आप शुरुआत से आखिर तक एक जैसे ही रहे. आपने अपनी सकारात्मकता, मुस्कुराहट और अच्छे काम को बनाए रखा.
समृद्धि ने आगे कहा कि आपको एक्टिंग करते देखना हमेशा आनंददायक होता है.
साथ ही समृद्धि ने रोमित की नजर उतारते हुए कहा कि थू थू थू आपको किसी की नजर ना लगे.
बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित के किरदार की मौत हो गई है.
वहीं शिवानी का किरदार भी इस शो से खत्म हो चुका है.
