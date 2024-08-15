अपनी असली अभिरा संग मनाया अरमान के आजादी का जश्न
Shivani Duksh
| Aug 15, 2024
सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार रोहित पुरोहित ने स्वतंत्रता दिवस को खास अंदाज में मनाया है।
मौका मिलते ही रोहित पुरोहित की पत्नी ने भी पोज दिए।
इस दौरान रोहित पुरोहित ने चाय की चुस्कियां ली।
बीते दिन ही अरमान ने अपनी अभिरा के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया।
इस दौरान रोहित पुरोहित देसी लुक में दिखे थे।
शो में अरमान अभिरा से जल्द ही अलग होने वाला है।
इस जश्न में राजन शाही भी शामिल हुए थे।
रोहित पुरोहित की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं।
