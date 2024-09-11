'ये रिश्ता क्या कहलाता है' स्टारकास्ट की असली उम्र

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम समृद्धि शुक्ला 28 साल की हैं।

Source: Bollywoodlife.com

शो के मेल लीड एक्टर रोहित पुरोहित की उम्र 38 है।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कावेरी प्रियम 29 साल की हैं।

सीरियल की वृषिका मेहता 30 साल की हो गईं हैं।

शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अनीता राज का उम्र 62 है।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो की श्रुति उल्फत 48 साल की हैं।

इस सीरियल के एक्टर ऋषभ जयसवाल 24 साल के हैं।

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की श्रुति रावत का उम्र 34 है।

शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के शिवम खजुरिया 26 साल के हैं।

