'ये रिश्ता क्या कहलाता है' स्टारकास्ट की असली उम्र
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2024
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम समृद्धि शुक्ला 28 साल की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शो के मेल लीड एक्टर रोहित पुरोहित की उम्र 38 है।
Source:
Bollywoodlife.com
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कावेरी प्रियम 29 साल की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल की वृषिका मेहता 30 साल की हो गईं हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की अनीता राज का उम्र 62 है।
Source:
Bollywoodlife.com
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' शो की श्रुति उल्फत 48 साल की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस सीरियल के एक्टर ऋषभ जयसवाल 24 साल के हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की श्रुति रावत का उम्र 34 है।
Source:
Bollywoodlife.com
शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के शिवम खजुरिया 26 साल के हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
