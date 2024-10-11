रूही के प्रेग्नेंट होते ही YRKKH की TRP में आया उछाल
Ankita Kumari
| Oct 11, 2024
टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' लाइमलाइट पर बना हुआ है.
सीरियल की कहानी में इस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.
समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित शो में जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं.
लेटेस्ट एपिसोड्स में हम देखते हैं कि अभिरा और अरमान का रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है.
सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में रूही फिलहाल प्रेग्नेंट है.
रूही के प्रेग्नेंट होने की खबर से पूरा पोद्दार परिवार खुश नजर आ रहा है.
बता दें, इस हफ्ते शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' ने टीआरपी लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है.
इस वीक शो को 2.3 टीवीआर की रेटिंग मिली है.
लोगों का कहना है कि रूही के प्रेग्नेंट होने से शो की टीआरपी में उछाल आया है.
