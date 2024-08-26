लीप आते ही फ्लॉप साबित हुए ये टीवी शोज, अब अनुपमा को लगेगा झटका?

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2024

बंद हो चुके शो इमली की रेटिंग पहले लीप के बाद काफी गिर गई थी।

कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा और अबीर की जोड़ी के बाद शो फ्लॉप हो गया।

मीत जी टीवी का हिट शो था, लेकिन लीप के बात ये शो बंद हो गया।

गुम है किसी के प्यार में भी इसी लिस्ट में है। शो टॉप 5 से बाहर रह चुका है।

पांड्या स्टोर पहली जनरेशन तक हिट रहा। लीप के बाद शो फ्लॉप हो गया।

तेरी मेरी डोरियां की रेटिंग लीप के बाद बुरी तरह गिर गई थी। शो बंद हो गया है।

उडारियां की कहानी भी लीप के बाद लोगों को बोरिंग लगी थी।

ये हैं चाहते भी इस लिस्ट में है। शो बंद होने वाला है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है लीप के बाद टॉप 10 से बाहर हो गया था।

अब अनुपमा में तीसरी बार लीप आने वाला है। दावा है कि शो फ्लॉप हो सकता है।

