YRKKH में फिर आएगा लीप, बच्चा बनेगा अभिरा का सिरदर्द

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी में अभिरा की वजह से कहानी में लीप आने वाला है.

लीप के बाद कहानी में अभिरा की प्रेग्नेंसी दिखाई जाएगी.

डॉक्टर अभिरा को बच्चा गिरान के लिए कहेंगे.

अभिरा अपना बच्चे का अबॉर्शन करवाने से मना कर देगी.

ऐसे में अभिरा को अपनी प्रेग्नेंसी में बहुत दर्द झेलना पड़ जाएगा.

अरमान और उसका परिवार भी अभिरा की प्रेग्नेंसी के बारे में जान जाएगा.

बता दें 2 हफ्ते पहले ही अभिरा की कहानी में लीप आया है.

कुछ समय बाद ही ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स ने लीप लाने की तैयारी कर ली है.

