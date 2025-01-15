Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Update: मां के लिए अभिरा को बेइज्जत करेगा अरमान, जमाने के सामने लेगा बदला
Kavita
| Jan 15, 2025
टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों रोज तमाशे देखने के लिए मिल रहे हैं.
सीरियल में अरमान ने अभिरा को तलाक दे दिया है.
इतना ही नहीं, विद्या भी जेल से बाहर आ गई है और ये कमाल अभिरा की वजह से हुआ है.
हालांकि, विद्या अभिरा के खिलाफ बदले की भावना लेकर जेल से बाहर आई है.
विद्या अब अरमान को अपनी बातों से फंसाती हुई नजर आएगी.
विद्या अरमान से वादा लेगी कि वह भी अभिरा को उसी तरह रुलाएगा जैसे वो रोई है.
कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब अरमान भी विद्या से वादा कर देगा कि वह अभिरा से बदला लेगा.
दूसरी तरफ शो में दिखाया जाएगा कि अभिरा को कॉलेज में सभी लोग परेशान करेंगे.
इतना ही नहीं, अरमान भी आने के बाद कॉलेज में अभिरा को सुनाने वाला है.
अरमान अभिरा को खूब बेइज्जत करेगा.
