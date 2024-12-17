अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आए यूट्यूबर Armaan Malik, एक गलती से खतरे में पड़ा पूरा परिवार

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Dec 17, 2024

यूट्यूबर अरमान मलिक का पूरा परिवार अंडरवर्ल्ड डॉन के निशाने पर आ गया है.

इस बात का खुलासा अरमान मलिक और उनकी पहली पत्नी पायल ने अपने एक वीडियो में किया है.

इस वीडियो में अरमान ने खुलासा किया है कि उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

इसकी वजह से अरमान मलिक ने अपने वीडियो में बताई है, जो काफी चौंकाने वाली है.

अरमान ने खुद माना कि उनके एक खुलासे की वजह से वह और उनका परिवार खतरे में पड़ गया है.

एक वीडियो में अरमान ने अपनी कमाई 100-200 करोड़ बता दी थी, जिसके बाद वह खतरे में हैं.

अरमान ने बताया कि उन्हें लगातार गैंगस्टर पैसों की डिमांड करते हुए फोन कर रहे हैं.

अरमान को धमकी दी जा रही है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके परिवार को निशाना बनाया जाएगा.

पायल मलिक और अरमान ने बताया कि ये नंबर भारत से बाहर का है.

इसी वजह से पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है.

