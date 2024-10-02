साल 2024 के अंत में मां बनेंगी ये 5 एक्ट्रेसेस, देखें लिस्ट
Kavita
| Oct 02, 2024
टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई हसीनाएं मां बनने वाली हैं.
प्यार का पंचनामा फेम एक्ट्रेस सोनाली सहगल ने कुछ दिनों पहले ही प्रेग्नेंसी न्यूज देकर फैंस को खुश किया है.
देवोलीना भट्टाचार्जी भी प्रेग्नेंसी पीरियड को एन्जॉय कर रही हैं.
देवोलीना इन दिनों अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही हैं.
दृष्टि धामी भी प्रेग्नेंट हैं और मां बनने वाली हैं,
युविका चौधरी ने दिलचस्प अंदाज में प्रेग्नेंसी न्यूज फैंस को दी थी.
लिस्ट में मसाबा गुप्ता का भी नाम है. वह मां बनने वाली हैं.
बता दें कि दीपिका पादुकोण हाल ही में मां बनी हैं.
