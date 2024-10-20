'दर्द भूलना चाहती हूं'- प्रेग्नेंसी में युविका चौधरी ने रखा करवाचौथ का व्रत
Oct 20, 2024
रोडीज विनर प्रिंस नरूला और उनकी पत्नी युविका चौधरी ने हाल ही अपने प्रेग्नेंट होने की खबर दी थी.
बिग बॉस फेम युविका चौधरी की ये फर्स्ट प्रेग्नेंसी है. वो आए दिन सोशल मीडिया पर फोटोज में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं.
युविका चौधरी की प्रेग्नेंसी का ये लास्ट मंथ चल रहा हैं. जिसे एक्ट्रेस ने बहुत ही पेनफुल बताया है.
युविका चौधरी ने इस दर्द को भुलाने के लिए खुशी के साथ करवाचौथ सेलिब्रेट किया है.
युविका ने अपने पति प्रिंस नरूला और अजन्मे बच्चे के लिए करवाचौथ को बड़ी धूम- धाम से मनाया है.
युविका ने करवाचौथ सेलिब्रेट करने के लिए घर पर ही मेंहदी डिजाइनर को बुलाकर एक मुश्किल मेंहदी की डिजाइन बनवाई है.
युविका चौधरी ने अपने हाथों की मेंहदी में एक तरफ 'प्रिंस इन रोडीज' लिखा है जिसमें प्रिंस को वीडियो कॉल करते दिखाया है.
युविका ने अपने दूसरे हाथ में 'युविका एट होम' लिखा है जिसमें वो करवाचौथ पर चांद को देखते नजर आ रही हैं.
युविका ने कहा "मैं चाहती हूं कि मेंहदी ऐसी लगे जैसे मेरी शादी हो". "मैं अपनी बॉडी के दर्द को भूलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती हूं".
युविका ने आगे कहा "यह एक खास पल है ये हमें हमेशा याद रहेगा कि अस्पताल जाने से पहले हमने बेबी और करवाचौथ दोनों को सेलिब्रेट किया था".
