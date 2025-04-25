'तलाक क्यों दिया...' सुरभि चंदना को फिर धनश्री वर्मा समझ बैठे फैंस, सुना रहे हैं ताने

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 25, 2025

हाल ही में सुरभि चांदना ने अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. इन तस्वीरों की वजह से सुरभि चांदना बिना कुछ किए ट्रोल हो गई हैं.

दरअसल इन तस्वीरों को देखकर युजवेंद्र चहल के फैंस ने एक बार फिर सुरभि चांदना को धनश्री वर्मा समझ लिया.

लोग सुरभि चांदना से पूछ रहे हैं कि उन्होंने युजवेंद्र चहल को इतनी आसानी से तलाक क्यों दे दिया.

अब इन सवालों का जवाब फैंस को सुरभि चांदना के पास तो नहीं मिलने वाला. हालांकि अपनी तस्वीरों में सुरभि चांदना कमाल लग रही हैं.

अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में सुरभि चांदना काफी कलरफुल ड्रेस में नजर आ रही हैं. जिसके साथ सुरभि चांदना ने लाइट मेकअप किया है.

सुरभि चांदना ने कैमरे के आगे जमकर पोज दिए. हालांकि सुरभि चांदना को पता नहीं था कि तस्वीर शेयर करके वो बुरा फंस जाएंगी.

पहले भी लोग धनश्री समझकर सुरभि चांदना को खरीखोटी सुना चुके हैं. तब सुरभि चांदना ने कहा था कि वो धनश्री नहीं हैं.

अब एक बार फिर से धनश्री और युजवेंद्र चहल की वजह से सुरभि चांदना लाइमलाइट में आ गई हैं.

