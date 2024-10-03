ऐश्वर्या शर्मा ने किया ऑनलाइन स्कैम का पर्दाफाश
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 03, 2024
ऐश्वर्या शर्मा ने किया ऑनलाइन स्कैम का पर्दाफाश
Source:
Instagram
टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा के साथ एक बड़ा ऑनलाइन स्कैम हो गया है.
Source:
Instagram
ऐश्वर्या शर्मा के नाम पर एक फेक स्टोरी इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है जिसमें उनकी फोटो पर पैड प्रमोशन लिखा है.
Source:
Instagram
ऐश्वर्या ने अपने इंस्टा पर इस पेड प्रमोशन को फेक बताया है. एक्ट्रेस ने कहा कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है.
Source:
Instagram
ऐश्वर्या शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो और पोस्ट शेयर किए हैं.
Source:
Instagram
ऐश्वर्या शर्मा इन फोटोज में मॉरिशस में काफी इंजॉय करते नजर आ रहीं हैं.
Source:
Instagram
ऐश्वर्या शर्मा ने एक पोस्ट में रेड को-एड सेट को पहन रखा है.जिसमें वो खूब सुदंर लग रही हैं.
Source:
Instagram
ऐश्वर्या शर्मा के साथ नील भट्ट भी मॉरिशस में मजे करते दिख रहे हैं.
Source:
Instagram
दरअसल नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा का गाना 'प्यार करते हैं ' हाल ही में YOUTUBE पर आउट हुआ है
Source:
Instagram
सॅान्ग 'प्यार करते हैं' फैंस को काफी पसंद आ रहा है YOUTUBE पर ये गाना ट्रेंडिंग पर है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रश्मि देसाई पर नवरात्रि आते ही चढ़ा गरबे का बुखार
अगली वेब स्टोरी देखें.