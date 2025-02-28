प्रीति जिंटा ने कांग्रेस कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, 'आस्क मी एनीथिंग सेशन' में किया खुलासा...
Astha Mishra
| Feb 28, 2025
प्रीति जिंटा की मुस्कुराहट आज भी लोगों को अपना दीवाना बनाती है.
प्रीति जिंटा बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, फिल्म 'दिल से' फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अपना डेब्यू किया.
कांग्रेस पार्टी से अपने कंट्रोवर्सी को लेकर हाल ही में प्रीति जिंटा फिर से लोगों के बीच सुर्खियों में आई है.
प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर 'आस्क मी एनीथिंग सेशन' किया और उस सेशन में उन्होंने अपने ऊपर चल रही सारी बातों को खारिज किया है.
आपको बता दें कि हाल ही में ऐसी न्यूज आ रही थी की एक्ट्रेस ने अपना ट्विटर अकाउंट पॉलीटिकल पार्टी को दे दिया है.
जबकि उन्होंने बताया कि वह अपना अकाउंट खुद चलाती है और 18 cr लोन वो 10 साल पहले ही चुका चुकी हैं.
प्रीति जिंटा आईपीएल में भी रुचि रखती है और वह 'पंजाब किंग्स' टीम की को-ओनर है.
