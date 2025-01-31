महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा हैं इस एक्ट्रेस की हमशक्ल, वही नैन नक्श और...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मोनालिसा नाम की लड़की माला बेचने आई थी. वह रातों-रात सोशल मीडिया पर स्टार बन गई. यहां तक कि उसे फिल्म मिलने की खबर है.

मोनालिसा इन दिनों मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हैं. इसी बीच उस एक्ट्रेस की फोटोज दिखाते है जिसका चेहरा मोनालिसा से काफी मिलता है.

मानसी नाईक के नैन नक्श और उनकी खूबसूरती मोनालिसा से काफी हद तक मिलती है.

मानसी नाईक को ऐश्वर्या राय का हमशक्ल बताया जाता था. अब मानसी नाईक का चेहरा वायरल गर्ल मोनालिसा से मिल रहा है.

मराठी एक्ट्रेस मानसी नाईक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.

मानसी नाईक के इंस्टाग्राम पर 22 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. उनकी पोस्ट आते ही वायरल हो जाती है.

मानसी नाईक ने मराठी सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया है. वह टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं.

