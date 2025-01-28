10 दिन में करोड़पति बन गईं मोनालिसा? 'वायरल गर्ल' ने 10 करोड़ कमाने पर तोड़ी चुप्पी
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2025
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. महाकुंभ 2025 ने कई लोगों के रातोंरात स्टार बना दिया है और इसमें एक नाम मोनालिसा का भी है.
महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. अब लोग मोनालिसा को वायरल गर्ल के नाम से जानते हैं.
मोनालिसा के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर कोई वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में जानना चाहता है.
इसी बीच एक दावा किया जा रहा था कि मोनालिसा ने महाकुंभ में 10 दिन के दौरान माला बेचकर 10 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस पर वायरल गर्ल ने चुप्पी तोड़ी है.
मोनालिसा ने 10 करोड़ रुपये कमाने वाले दावों का खंडन कर दिया है. उनका कहना है, 'अगर मैं इतना पैसा कमाती, तो मैं यहां क्यों रहती और माला क्यों बेचती?'
मोनालिसा को लेकर कयासबाजी हो रही थी कि उन्हें बॉलीवुड से फिल्म करने का ऑफर मिला है. हालांकि, इन बातों को भी वायरल गर्ल ने नकार दिया था.
इंदौर की रहने वाली मोनालिसा के पिता ने कहा कि बेटी के फेमस होने से उनके व्यवसाय को प्रभावित किया है. अब लोग माला खरीदने के बजाय सेल्फी लेते हैं.
