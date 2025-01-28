10 दिन में करोड़पति बन गईं मोनालिसा? 'वायरल गर्ल' ने 10 करोड़ कमाने पर तोड़ी चुप्पी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. महाकुंभ 2025 ने कई लोगों के रातोंरात स्टार बना दिया है और इसमें एक नाम मोनालिसा का भी है.

Source: Bollywoodlife.com

महाकुंभ में माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. अब लोग मोनालिसा को वायरल गर्ल के नाम से जानते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर कोई वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में जानना चाहता है.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच एक दावा किया जा रहा था कि मोनालिसा ने महाकुंभ में 10 दिन के दौरान माला बेचकर 10 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस पर वायरल गर्ल ने चुप्पी तोड़ी है.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा ने 10 करोड़ रुपये कमाने वाले दावों का खंडन कर दिया है. उनका कहना है, 'अगर मैं इतना पैसा कमाती, तो मैं यहां क्यों रहती और माला क्यों बेचती?'

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा को लेकर कयासबाजी हो रही थी कि उन्हें बॉलीवुड से फिल्म करने का ऑफर मिला है. हालांकि, इन बातों को भी वायरल गर्ल ने नकार दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

इंदौर की रहने वाली मोनालिसा के पिता ने कहा कि बेटी के फेमस होने से उनके व्यवसाय को प्रभावित किया है. अब लोग माला खरीदने के बजाय सेल्फी लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: राजनेताओं के बच्चे हैं ये बॉलीवुड स्टार्स, एक ने तो फिल्मी दुनिया...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.