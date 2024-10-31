नेटफ्लिक्स की इन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
शेफाली शाह की 'दिल्ली क्राइम' देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.
'किलर सूप' आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी.
नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'कैट' वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए.
इमरान हाशमी की 'बार्ड ऑफ ब्लड' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
'राणा नायडु' में आपको जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा.
अली फजल की 'रे' वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए.
'गन्स एंड गुलाब्स' आपके लिए परफेक्ट वेब सीरीज है.
'इंडियन प्रिडेटर' वेब सीरीज सत्य घटना पर आधारित है.
'हसमुख' वेब सीरीज को आप जरूर नेटफ्लिक्स पर देखें.
