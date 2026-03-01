होली में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें सूट, लगेंगी एकदम प्यारी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 01, 2026

होली के फंक्शन में आप इन एक्ट्रेसेस की तरह सूट पहन सकती हैं. इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप होली में अनुष्का शर्मा की तरह लॉन्ग सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप दुपट्टा ले सकती हैं.

आप जाह्नवी कपूर की तरह पीले और गुलाबी रंग का सूट पहन सकती हैं.

आप भूमि पेडनेकर की तरह स्लीवलेस कुर्ती पहन सकती हैं.

आप रश्मिका मंदाना की तरह रेड सूट पहन सकती हैं.

आप दीपिका पादुकोण की तरह व्हाइट सूट पहन सकती हैं.

आप अनन्या पांडे की तरह रेड सूट और प्लाजो कैरी कर सकती हैं.

