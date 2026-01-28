ENG हिन्दी
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 is Bengal's premier celebration of cinematic and creative excellence. Read on to see all the nominees.

By: Yashshvi Srivastava  |  Published: January 28, 2026 5:22 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Check out full list of nominees

Zee 24 Ghanta Binodon Sera 24 is a special tribute to the cinema and creative world of Bengal. The award has been launched in association with Zee 24 Ghanta and Straightline Worldwide. It aims to pay tribute to the rapidly changing and vibrant culture of the Bengali entertainment industry. It is not just an award show, but a platform that honours artists, technicians, and storytellers associated with film, OTT, television, music, and digital content. This initiative brings to the spotlight the hard work, passion, and creativity of those who are reshaping Bengali storytelling.

Check out the full list of nominees

POPULAR AWARDS – FILM

Category Nominee Film
Best Film Dhumketu Dhumketu
Onko Ki Khothin Onko Ki Khothin
Grihapravesh Grihapravesh
Aamar Boss Aamar Boss
Sharthopor Sharthopor
Ei Raat Tomar Amaar Ei Raat Tomar Amaar
Raghu Dakat Raghu Dakat
Projatipoti 2 Projatipoti 2
The Eken – Benaras E Bibhishika The Eken – Benaras E Bibhishika

Category Nominee Film
Best Director Kaushik Ganguly Dhumketu
Sourav Palodhi Onko Ki Khothin
Subhrajit Mitra Devi Chowdhurani
Nandita Roy & Shiboprosad Mukherjee Aamar Boss
Annapurna Basu Sharthopor
Indradeep Dasgupta Grihapravesh
Parambrata Chattopadhyay Ei Raat Tomar Amaar
Srijit Mukherji Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Dhrubo Banerjee Raghu Dakat
Abhijeet Sen Projatipoti 2

Best Actor – Male (Film)

Nominee Film
Dev (Deepak Adhikari) Dhumketu
Jeetu Kamal Grihapravesh
Prosenjit Chatterjee Devi Chowdhurani
Shiboprosad Mukherjee Aamar Boss
Abir Chatterjee Raktabeej 2
Ritwick Chakraborty Mrigaya: The Hunt (2025)
Anjan Dutt Ei Raat Tomar Amaar
Kaushik Ganguly Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Dev Raghu Dakat
Dev Projatipoti 2
Anirban Chakrabarti The Eken – Benaras E Bibhishika

Best Actor – Female (Film)

Nominee Film
Subhashree Ganguly Lawho Gouranger Naam Rey
Subhashree Ganguly Grihapravesh
Srabanti Chatterjee Devi Chowdhurani
Mimi Chakraborty Raktabeej 2
Koel Mallick Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Koel Mallick Sharthopor
Koushani Mukherjee Killbill Society
Idhika Paul Raghu Dakat
Rituparna Sengupta Puratawn
Rukmini Moitra Binodini

Best Supporting Actor – Male (Film)

Nominee Film
Bratya Basu Lawho Gouranger Naam Rey
Rudranil Ghosh Dhumketu
Amit Saha The Academy Of Fine Arts
Ankush Hazra Raktabeej 2
Ranjit Mallick Sharthopor
Kaushik Ganguly Grihapravesh
Anirban Bhattacharya Raghu Dakat
Shyamal Chakraborty Pokkhirajer Dim
Mithun Chakraborty Projatipoti 2
Saswata Chatterjee The Eken – Benaras E Bibhishika

Best Supporting Actor – Female (Film)

Nominee Film
Dipanwita Nath Onko Ki Kothin
Priyanka Sarkar Mrigaya: The Hunt (2025)
Bibriti Chatterjee Devi Chowdhurani
Anushua Majumdar Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Koushani Mukherjee Raktabeej 2
Sohini Sengupta Grihapravesh
Sohini Sarkar Raghu Dakat
Aparajita Adhya Projatipoti 2
Ishaa Saha The Eken – Benaras E Bibhishika

Best Film – Critics’ Choice

Film
Mrigaya: The Hunt (2025)
Lawho Gouranger Naam Rey
Onko Ki Khothin
Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha
Devi Chowdhurani
Binodini
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Pokkhirajer Dim

Best Actor – Male (Critics’ Choice)

Nominee Film
Ritwick Chakraborty Mrigaya: The Hunt (2025)
Dibyojyoti Dutta Lawho Gouranger Naam Rey
Bikram Chatterjee Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Prosenjit Chatterjee Devi Chowdhurani
Koushik Sen Sharthopor
Parambrata Chattopadhyay Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Anirban Bhattacharya Pokkhirajer Dim

Best Actor – Female (Critics’ Choice)

Nominee Film
Jaya Ahsan Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha
Srabanti Chatterjee Devi Chowdhurani
Raakhee Gulzar Aamar Boss
Subhashree Ganguly Grihapravesh
Aparna Sen Ei Raat Tomar Amaar
Ananya Chatterjee Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Rukmini Moitra Binodini
Anumegha Banerjee Pokkhirajer Dim

POPULAR AWARDS – MUSIC

Category Nominee Song / Film
Best Playback Singer (Male) Anupam Roy Maa – Dhumketu
Arijit Singh Gaane Gaane – Dhumketu
Kabir Suman Shey Chole Geleo – Lawho Gouranger Naam Rey
Rupam Islam Mayar Khelare – Mitin
Ishan Mitra Jhilmil Laage Re – Raghu Dakat
Category Nominee Song / Film
Best Playback Singer (Female) Shreya Ghoshal Gaane Gaane – Dhumketu
Antara Nandy Bawshontokaal – Lawho Gouranger Naam Rey
Iman Chakraborty Sujan Majhi Re – Sharthopor
Somlata Acharyya Chowdhury Nei Tumi Aager Moto – Killbill Society

Sl. No. Category Nominee Name Film Name
3 Best Album (Film) Dhumketu Dhumketu
Projapoti 2 Projapoti 2
Mitin: Ekti Khunir Sandhaney Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Lawho Gouranger Naam Rey Lawho Gouranger Naam Rey
Killbill Society Killbill Society
Grihapravesh Grihapravesh

Sr. No. Category Nominee Name Album Name
4 Best Album (Non-Film) Lakkhichhara Khunje Ni Jibon Ta Ke
Satyaki Banerjee O Shyama
Shiladitya Chakraborty Chand
Silajit Majumder English E Bangla
Samantak Sinha Robe Nirobe
Somlata Acharyya Chowdhury Chena Ghuri
Melar Gaan Hooliganism

Sr. No. Category Nominee Name Film / Song
5 Best Lyrics Anupam Roy Dhumketu – "Gaane Gaane"
Ritam Sen Lawho Gouranger Naam Rey – "Khawne Gorachad Khawne Kala"
Prasen Grihapravesh – "Meghpeon"
Priyo Chatterjee Projapoti 2 – "Projapoti Song"
Kabir Suman Lawho Gouranger Naam Rey – "Se Chole Gele"
Ritam Sen Sharthopor – "Sujan Majhi Re"
Anupam Roy Aamar Boss – "Basanta Dekeche Amake"
Srijit Mukherji Killbill Society – "Bhalobesey Baso-naa"

POPULAR AWARDS – TELEVISION

Category Show Channel
Best Fiction Show Parineeta Zee Bangla
Jagadhatri Zee Bangla
Parashuram – Ajker Nayok Star Jalsha
Professor Vidya Banerjee Star Jalsha

2. Best Non-Fiction (TV Show)

Sr. No. Category Serial / Show Name Channel Name
2 Best Non-Fiction (TV Show) Didi No. 1 Zee Bangla Sonar
Sa Re Ga Ma Pa Zee Bangla Sonar
Lakh Takar Lokkhi Labh Sun Bangla
Star Jalsha Parivar Awards 2025 Star Jalsha

Sr. No. Category Actor / Character / Serial Channel Name
3 Best Actor - Male (Television) Rishi Kaushik (DCP Indrajit Basak) – SIT Bengal Zee Bangla Sonar
Jeetu Kamal (Aarjo Singha Roy) – Chirodini Tumi Je Amar Zee Bangla
Soumyadeep Mukherjee – Jagadhatri Zee Bangla
Uday Pratap Singh – Parineeta
Aryann Bhowmick – Video Bouma Sun Bangla
Indrajeet Bose – Parashuram: Ajker Nayok Star Jalsha
Nilankur Mukhopadhyay – Rangamati Tirandaj Star Jalsha
Arnab Banerjee – Professor Vidya Banerjee Star Jalsha

Sr. No. Category Actor / Character / Serial Channel Name
4 Best Actor - Female (Television) Ranieeta Das (Bani) – O Mor Dorodiya Star Jalsha
Aratrika Maiti & Shruti Das – Jowar Bhanta Zee Bangla
Ankita Mallick – Jagadhatri Zee Bangla
Devyani Mondal – Phulki Zee Bangla
Ishani Chatterjee – Parineeta Zee Bangla
Swastika Dutta – Professor Vidya Banerjee Star Jalsha
Manisha Mandal – Rangamati Tirandaj Star Jalsha
Trina Saha – Parashuram: Ajker Nayok Star Jalsha

POPULAR AWARDS – OTT

Category Nominee Web Series
Best Web Series Detective Charulata Detective Charulata
Feluda Pherot Jawto Kando Kathmandute
Bhog Bhog
1954 1954

Sr. No. Category Nominee Name Web Series Name
2 Best Actor - Male (OTT) Shantilal Mukherjee @Followers
Gourab Chatterjee Julie
Tota Roy Chowdhury Feluda Pherot - Jawto Kando Kathmandute
Anirban Chakrabarti Puro Puri Eken
Rudranil Ghosh Ganoshotru
Anirban Bhattacharya Bhog
Ritwick Chakroborty Adv. Achinta Aich 2
Sourav Das 1954
Tota Roy Choudhury Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo

Sr. No. Category Nominee Name Web Series Name
3 Best Actor - Female (OTT) Surangana Bandopadhyay Detective Charulata
Paoli Dam Julie
Mimi Chakroborty Dainee
Priyanka Sarkar Lojja 2
Sandipta Sen Birangana
Subhashree Ganguly Anusandhan
Shyamoupti Mudly Ronkini Bhavan
Paoli Dam Ganoshotru

Sr. No. Category Nominee Name Web Series Name
4 Best Supporting Actor - Male (OTT) Debmalya Gupta Detective Charulata
Koushik Sen Julie
Anirban Chakrabarti Feluda Pherot - Jawto Kando Kathmandute
Amit Saha Bibhishon
Debopriyo Mukherjee Bibhishon
Anirudha Gupta Ronkini Bhavan
Niranjan Mondal Birangana

Sr. No. Category Nominee Name Web Series Name
5 Best Supporting Actor - Female (OTT) Mallika Majumder Detective Charulata
Meghla Dasgupta Jaisalmer Jomjomat
Shruti Das Julie
Bidipta Chakraborty Ronkini Bhavan
Averi Singha Roy Ronkini Bhavan
Parno Mittra Bhog

TECHNICAL AWARDS – FILM

1. Best Cinematography (Film)

Nominee Film
Soumik Halder Dhumketu
Pratip Mukherjee Grihapravesh
Anirban Chatterjee Devi Chowdhurani
Ramyadip Saha Sonar Kellay Jawker Dhan
Anup Singh Sharthopor
Subhadeep Naskar Mrigaya: The Hunt (2025)
Indranath Marick Killbill Society
Soumik Haldar Pokkhirajer Dim
Prosenjit Chowdhury Ei Raat Tomar Amaar
Subhankar Bhar Projatipoti 2
Tuban The Eken – Benaras E Bibhishika

2. Best Editing (Film)

Nominee Film
Subhajit Singha Dhumketu
Srijit Mukherjee Lawho Gouranger Naam Rey
Sujay Datta Ray Devi Chowdhurani
Malay Laha Raktabeej 2
Sanglap Bhowmik Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Md Kalam Raghu Dakat
Sujay Datta Ray Projatipoti 2

3. Best Production Design (Film)

Nominee Film
Abhirup Dolai Mrigaya: The Hunt (2025)
Tanmoy Chakraborty Lawho Gouranger Naam Rey
Subhrajit Mitra Devi Chowdhurani
Mridul & Saswati Sonar Kellay Jawker Dhan
Kaushik Das Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Nafisa Mondal Killbill Society
Shibaji Pal & Bablu Singha Raghu Dakat
Shibaji Pal Pokkhirajer Dim

4. Best Sound Design (Film)

Nominee Film
Adeep Singh Manki Lawho Gouranger Naam Rey
Samrat Roy Mrigaya: The Hunt (2025)
Aadip / Anindit Devi Chowdhurani
Tirthankar Majumdar & Dipankar Jojo Chaki Raktabeej 2
Adeep Singh Manki Projatipoti 2
Adeep Singh Manki Raghu Dakat
Tanmoy Saha Ei Raat Tomar Amaar

5. Best Dialogue (Film)

Nominee Film
Kaushik Ganguly Dhumketu
Saurav Palodhi & Soumit Deb Onko Ki Khothin
Tathagata Mukherjee & Antara Banerjee Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Zinia Sen Raktabeej 2
Sougata Basu Sonar Kellay Jawker Dhan
Padmanabha Dasgupta & Arindam Sil Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Srijit Mukherji Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Subhadeep Das Projatipoti 2
Parambrata Chattopadhyay Ei Raat Tomar Amaar

6. Best Costume Designer (Film)

Nominee Name Film Name
Sabarni Das Lawho Gouranger Naam Rey
Suchismita Dasgupta Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Poulami Gupta Devi Chowdhurani
Jayanti Sen Sonar Kellay Jawker Dhan
Srijani Chakraborty Mrigaya: The Hunt (2025)
Sabarni Das Killbill Society
Sanchita Pal Chakraborty Raghu Dakat
Puja Chatterjee Pokkhirajer Dim
Rajarshi Mukherjee & Jayanti Sen Projatipoti 2

7. Best Make-Up (Film)

Nominee Name Film Name
Prosenjit Dey (Haru) Mrigaya: The Hunt (2025)
Late Vikram Gaikwad Dhumketu
Somnath Kundu Devi Chowdhurani
Papiya Chanda Aamar Boss
Prosenjit Dey Sharthopor
Somnath Kundu Lawho Gouranger Naam Rey
Mir Unas Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Somnath Kundu Raghu Dakat

8. Best Action Director (Film)

Nominee Name Film Name
Zudo Ramu Dhumketu
P.K. Swain / Mohan Devi Chowdhurani
Rajesh Kannan Raktabeej 2
Sunil Rodrigues Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Aejaz Gulab Sheikh & Rajneesh Shinde Raghu Dakat

9. Best Choreography (Film)

Nominee Name Film Name
Pankaj Seal Mrigaya: The Hunt (2025)
Avyaan Roy Aamar Boss
Mangesh Khedekar (Maggi) Raktabeej 2
Rahuul Kumar Ghosh Lawho Gouranger Naam Rey
D Sankaraiyya & Baba Yadav Raghu Dakat

10. Best Screenplay (Film)

Nominee Name Film Name
Saurav Palodhi & Soumit Deb Onko Ki Khothin
Samragnee Bandyopadhyay Grihapravesh
Nandita Roy Aamar Boss
Sougata Basu Sonar Kellay Jawker Dhan
Subhadeep Das Projatipoti 2
Srijit Mukherji Killbill Society
Soukarya Ghosal Pokkhirajer Dim
Padmanabha Dasgupta The Eken – Benaras E Bibhishika

11. Best Story (Film)

Nominee Name Film Name
Kaushik Ganguly Dhumketu
Saurav Palodhi & Soumit Deb Onko Ki Khothin
Tathagata Mukherjee Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Sadeep Bhattacharya Sharthopor
Suchitra Bhattacharya Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Avijit Sen & Subhadeep Das Projatipoti 2
Dhrubo Banerjee & Sugata Guha Raghu Dakat
Soukarya Ghosal Pokkhirajer Dim
Chironjib Bordoloi Ei Raat Toma

Sl. No. Category Nominee Name Film Name
12 Best Background Score (Film) Amlaan A. Chakraborty and Bob SN Mrigaya: The Hunt (2025)
Indraadip Dasgupta Dhumketu
Bickram Ghosh Devi Chowdhurani
Bonnie Chakraborty Raktabeej 2
Rathijit Bhattacharya Sonar Kellay Jawker Dhan
Amit Chatterjee Sharthopor
Rathijit Bhattacharya Projatipoti 2
Rathijit Bhattacharjee Raghu Dakat
Indraadip Dasgupta Ei Raat Tomar Amaar

TECHNICAL AWARDS – OTT

1. Best Cinematography (OTT)

Nominee Web Series Platform
Arnab Riingo Banerjee Jaisalmer Jomjomat Klikk
Turja Ghosh Ronkini Bhavan Zee5
Turja Ghosh Dainee Hoichoi
Ramyadip Saha Anusandhan Hoichoi
Prasenjit Koley Gonosatru Zee5
Iswar Barik Tomake Bujhina Priyo Addatimes

2. Best Editing (OTT)

Nominee Web Series Platform
Sumit C Bhog Hoichoi
Subhajit Singha Dainee Hoichoi
Sanglap Bhowmik Feluda Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo Hoichoi
Swarnava Chakroborty Ronkini Bhavan Zee5
MD Kalam Tomake Bujhina Priyo Addatimes

Sr. No. Category Nominee Name Web Series Name Production House
3 Best Production Design (OTT) Riddhie Basak Julie Addatimes
Salini Mitra Dainee Hoichoi
Manick Saha Feluda Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo Hoichoi
Niranjan Bhattacharya Gonosatru Zee5
Salini Mitra Birangana Hoichoi
Bablu Singha, Shibaji Pal Anusandhan Hoichoi
4 Best Sound Design (OTT) Adip Singh Manki Bhog Hoichoi
Srijan Deb Dainee Hoichoi
Amit Kumar Dutta Feluda Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo Hoichoi
Shreejit Gupta Anusandhan Hoichoi
Samrat Roy Gonosatru Zee5
5 Best Background Score (OTT) Pranjal Das Detective Charulata Klikk
Mainak Majumdar Dainee Hoichoi
Nabarun Bose Bhog Hoichoi
Abhisekh Bhattacharya 1954 Fridaay
Shibashish Banerjee Ronkini Bhavan Zee5
Amit Chatterjee Ganoshotru Zee5
Soumyadip Basak Tomake Bujhina Priyo Addatimes
6 Best Costume Design (OTT) Sayani Goswami Julie Addatimes
Avishek Roy Dainee Hoichoi
Sayani Goswami Bhog Hoichoi
Sabarni Das Anusandhan Hoichoi
Sandip Jaiswal Puro Puri Eken Hoichoi
Adrija Bhowmik Birangana Hoichoi
Jayanti Sen Ganoshotru Zee5
7 Best Make-Up (OTT) Sourav Ganguly Julie Addatimes
Avijit Das, Sanu Singha Roy Dainee Hoichoi
Avijit Das Bhog Hoichoi
Mir Younas, Saurabh Mitra Anusandhan Hoichoi
Tanmoy Roy Ganoshotru Zee5
8 Best Screenplay (OTT) Sudeep Das Khujechi Toke Raat Berate Addatimes
Nirjhar Mitra, Shayak Roy, Nilanjana Chakraborty Dainee Hoichoi
Ayan Chakraborti, Samragni Bandyopadhyay Anusandhan Hoichoi
Sreejib (Koel Ganguly) Birangana Hoichoi
Samik Roy Chowdhury, Baishali Bagchi Ganoshotru Zee5
Kamaleswar Mukherjee, Subhadip Ganguly Feluda Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo Hoichoi
9 Best Story (OTT) Joydip Banerjee, Soumit Deb Detective Charulata Klikk
Souvik Bhattacharya Tomake Bujhina Priyo Addatimes
Sudeep Das Khujechi Toke Raat Berate Addatimes
Nirjhar Mitra, Shayak Roy, Nilanjana Chakraborty Dainee Hoichoi
Avik Sarkar Bhog Hoichoi
Sujan Dasgupta, Sreejib Puro Puri Eken Hoichoi
Abbas Ali 1954 Fridaay
Abhra Chakraborty, Aritra Sen, Goutam Kulsi Julie Addatimes
10 Best Director (OTT) Joydip Banerjee Detective Charulata Klikk
Arijit Toton Chakraborty Tomake Bujhina Priyo Addatimes
Srijit Mukherji Feluda Pherot-Jawto Kando Kathmandute Addatimes
Raja Chanda Bibhishon Zee5
Samik Roy Chowdhury Sajal Barui - Ganoshotru Zee5
Abhirup Ghosh Chainman - Ganoshotru Zee5
Abhrajit Sen Ronkini Bhavan Zee5
Nirjhar Mitra Dainee Hoichoi
Joydeep Mukherjee Puro Puri Eken Hoichoi
Aditi Roy Anusandhan Hoichoi
Kamaleswar Mukherjee Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo Hoichoi
11 Best Dialogue (OTT) Soumit Deb Detective Charulata Klikk
Soumit Deb Ganoshotru Zee5
Sudeep Das Khujechi Toke Raat Berate Addatimes
Padmanabha Dasgupta Puro Puri Eken Hoichoi
Samragni Bandyopadhyay Anusandhan Hoichoi
Sreejib (Koel Ganguly) Birangana Hoichoi

CATEGORY: BEST CREATOR / INFLUENCER

Sr. No. Category Nominee Name
1 Best Creator / Influencer Ivy Ghosh
2 Best Creator / Influencer Mukul Kumar Jana
3 Best Creator / Influencer Niranjan Mondal
4 Best Creator / Influencer Pranab Paul
5 Best Creator / Influencer Preeti Sarkar
6 Best Creator / Influencer Saikat Dey
7 Best Creator / Influencer Shamik Adhikary
8 Best Creator / Influencer Singini Chowdhury
9 Best Creator / Influencer Unmesh Ganguly
10 Best Creator / Influencer Usha

