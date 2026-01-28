Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Check out full list of nominees

Zee 24 Ghanta Binodon Sera 24 is a special tribute to the cinema and creative world of Bengal. The award has been launched in association with Zee 24 Ghanta and Straightline Worldwide. It aims to pay tribute to the rapidly changing and vibrant culture of the Bengali entertainment industry. It is not just an award show, but a platform that honours artists, technicians, and storytellers associated with film, OTT, television, music, and digital content. This initiative brings to the spotlight the hard work, passion, and creativity of those who are reshaping Bengali storytelling.
Check out the full list of nominees
POPULAR AWARDS – FILM
Category
Nominee
Film
Best Film
Dhumketu
Onko Ki Khothin
Grihapravesh
Aamar Boss
Sharthopor
Ei Raat Tomar Amaar
Raghu Dakat
Projatipoti 2
The Eken – Benaras E Bibhishika
Category
Nominee
Film
Best Director
Kaushik Ganguly
Dhumketu
Sourav Palodhi
Onko Ki Khothin
Subhrajit Mitra
Devi Chowdhurani
Nandita Roy & Shiboprosad Mukherjee
Aamar Boss
Annapurna Basu
Sharthopor
Indradeep Dasgupta
Grihapravesh
Parambrata Chattopadhyay
Ei Raat Tomar Amaar
Srijit Mukherji
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Dhrubo Banerjee
Raghu Dakat
Abhijeet Sen
Projatipoti 2
Best Actor – Male (Film)
Nominee
Film
Dev (Deepak Adhikari)
Dhumketu
Jeetu Kamal
Grihapravesh
Prosenjit Chatterjee
Devi Chowdhurani
Shiboprosad Mukherjee
Aamar Boss
Abir Chatterjee
Raktabeej 2
Ritwick Chakraborty
Mrigaya: The Hunt (2025)
Anjan Dutt
Ei Raat Tomar Amaar
Kaushik Ganguly
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Dev
Raghu Dakat
Dev
Projatipoti 2
Anirban Chakrabarti
The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Actor – Female (Film)
Nominee
Film
Subhashree Ganguly
Lawho Gouranger Naam Rey
Subhashree Ganguly
Grihapravesh
Srabanti Chatterjee
Devi Chowdhurani
Mimi Chakraborty
Raktabeej 2
Koel Mallick
Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Koel Mallick
Sharthopor
Koushani Mukherjee
Killbill Society
Idhika Paul
Raghu Dakat
Rituparna Sengupta
Puratawn
Rukmini Moitra
Binodini
Best Supporting Actor – Male (Film)
Nominee
Film
Bratya Basu
Lawho Gouranger Naam Rey
Rudranil Ghosh
Dhumketu
Amit Saha
The Academy Of Fine Arts
Ankush Hazra
Raktabeej 2
Ranjit Mallick
Sharthopor
Kaushik Ganguly
Grihapravesh
Anirban Bhattacharya
Raghu Dakat
Shyamal Chakraborty
Pokkhirajer Dim
Mithun Chakraborty
Projatipoti 2
Saswata Chatterjee
The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Supporting Actor – Female (Film)
Nominee
Film
Dipanwita Nath
Onko Ki Kothin
Priyanka Sarkar
Mrigaya: The Hunt (2025)
Bibriti Chatterjee
Devi Chowdhurani
Anushua Majumdar
Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Koushani Mukherjee
Raktabeej 2
Sohini Sengupta
Grihapravesh
Sohini Sarkar
Raghu Dakat
Aparajita Adhya
Projatipoti 2
Ishaa Saha
The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Film – Critics’ Choice
Film
Mrigaya: The Hunt (2025)
Lawho Gouranger Naam Rey
Onko Ki Khothin
Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha
Devi Chowdhurani
Binodini
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Pokkhirajer Dim
Best Actor – Male (Critics’ Choice)
Nominee
Film
Ritwick Chakraborty
Mrigaya: The Hunt (2025)
Dibyojyoti Dutta
Lawho Gouranger Naam Rey
Bikram Chatterjee
Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
Prosenjit Chatterjee
Devi Chowdhurani
Koushik Sen
Sharthopor
Parambrata Chattopadhyay
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Anirban Bhattacharya
Pokkhirajer Dim
Best Actor – Female (Critics’ Choice)
Nominee
Film
Jaya Ahsan
Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha
Srabanti Chatterjee
Devi Chowdhurani
Raakhee Gulzar
Aamar Boss
Subhashree Ganguly
Grihapravesh
Aparna Sen
Ei Raat Tomar Amaar
Ananya Chatterjee
Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
Rukmini Moitra
Binodini
Anumegha Banerjee
Pokkhirajer Dim
POPULAR AWARDS – MUSIC
Category
Nominee
Song / Film
Best Playback Singer (Male)
Anupam Roy
Maa – Dhumketu
Arijit Singh
Gaane Gaane – Dhumketu
Kabir Suman
Shey Chole Geleo – Lawho Gouranger Naam Rey
Rupam Islam
Mayar Khelare – Mitin
Ishan Mitra
Jhilmil Laage Re – Raghu Dakat
Category
Nominee
Song / Film
Best Playback Singer (Female)
Shreya Ghoshal
Gaane Gaane – Dhumketu
Antara Nandy
Bawshontokaal – Lawho Gouranger Naam Rey
Iman Chakraborty
Sujan Majhi Re – Sharthopor
Somlata Acharyya Chowdhury
Nei Tumi Aager Moto – Killbill Society
Sl. No.
Category
Nominee Name
Film Name
3
Best Album (Film)
Dhumketu
Projapoti 2
Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
Lawho Gouranger Naam Rey
Killbill Society
Grihapravesh
Sr. No.
Category
Nominee Name
Album Name
4
Best Album (Non-Film)
Lakkhichhara
Khunje Ni Jibon Ta Ke
Satyaki Banerjee
O Shyama
Shiladitya Chakraborty
Chand
Silajit Majumder
English E Bangla
Samantak Sinha
Robe Nirobe
Somlata Acharyya Chowdhury
Chena Ghuri
Melar Gaan
Hooliganism
Sr. No.
Category
Nominee Name
Film / Song
5
Best Lyrics
Anupam Roy
Dhumketu – "Gaane Gaane"
Ritam Sen
Lawho Gouranger Naam Rey – "Khawne Gorachad Khawne Kala"
Prasen
Grihapravesh – "Meghpeon"
Priyo Chatterjee
Projapoti 2 – "Projapoti Song"
Kabir Suman
Lawho Gouranger Naam Rey – "Se Chole Gele"
Ritam Sen
Sharthopor – "Sujan Majhi Re"
Anupam Roy
Aamar Boss – "Basanta Dekeche Amake"
Srijit Mukherji
Killbill Society – "Bhalobesey Baso-naa"
POPULAR AWARDS – TELEVISION
Category
Show
Channel
Best Fiction Show
Parineeta
Zee Bangla
Jagadhatri
Zee Bangla
Parashuram – Ajker Nayok
Star Jalsha
Professor Vidya Banerjee
Star Jalsha
2. Best Non-Fiction (TV Show)
Sr. No.
Category
Serial / Show Name
Channel Name
2
Best Non-Fiction (TV Show)
Didi No. 1
Zee Bangla Sonar
Sa Re Ga Ma Pa
Zee Bangla Sonar
Lakh Takar Lokkhi Labh
Sun Bangla
Star Jalsha Parivar Awards 2025
Star Jalsha
Sr. No.
Category
Actor / Character / Serial
Channel Name
3
Best Actor - Male (Television)
Rishi Kaushik (DCP Indrajit Basak) – SIT Bengal
Zee Bangla Sonar
Jeetu Kamal (Aarjo Singha Roy) – Chirodini Tumi Je Amar