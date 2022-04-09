TV News Weekly RECAP: Umar Riaz fans troll Rashami Desai; Bharti Singh-Haarsh Limbachiyaa, Debina Bonnerjee-Gurmeet Choudhary become parents and more
TV News Weekly RECAP: Umar Riaz fans troll Rashami Desai; Bharti Singh-Haarsh Limbachiyaa, Debina Bonnerjee-Gurmeet Choudhary become parents and more
Bharti Singh-Haarsh Limbachiyaa welcomed a baby boy, Debina Bonnerjee-Gurmeet Choudhary welcomed a baby girl, Umar Riaz fans slammed Rashami Desai, Tejasswi Prakash-Karan Kundrra, Shehnaaz Gill and more made news in the TV section this past week.