Republic Day 2026: Top 10 patriotic dialogues from popular Bollywood films of all time

Chak De India
When Kabir Khan says, “Mujhe states ke naam na sunayi dete hain na dikhayi dete hain, sirf ek mulk ka naam sunai deta hai… INDIA,” it became a huge hit. Chak De India, starring Shah Rukh Khan in the lead, released in theatres in 2007.
Republic Day 2026: From Shah Rukh Khan's dialogue from Chak De India to Akshay Kumar's Kesari, top patriotic dialogues from popular Bollywood films.
Karan Shergill’s dialogue, “Ye Indian Army hain, hum dushmani mein bhi ek sharafat rakhte hain,” became a huge hit. Featuring Hrithik Roshan in the lead roles, Lakshya released in theatres in 2004.
Jai Agnihotri’s dialogue, “Chahe humein ek waqt ki roti na mile, badan par kapde na ho, sar par chhat na ho, lekin jab desh ki aan ki baat aati hain, tab hum apni jaan ki baazi laga dete hain.” became a huge hit. Salman Khan starrer released in theatres in 2014.
Alia Bhatt starrer movie was one of the biggest hits of 2018. The dialogue of Sehmat, “Watan ke aage kuch nahi, khud bhi nahi,” became very popular.
Bhagat Singh’s dialogue, “Aap namak ka haq adaa kijiye, main mitti ka haq adaa kart ahu,” became popular. The movie released in theatres in 2002.
Sam Manekshaw’s dialogue, “Amritsar ki paidaish hun, biwi Bombay ki hai, Dilli mein kaam karta hun, isse zyada Indian kya ho sakta hun?” became huge hit. The movie, starring Vicky Kaushal, released in 2023.
Tara Singh’s, “Hamara Hindustan Zindabad Tha, Zindabad Hai, Zindabad Rahega,” is one of the popular dialogues of all the time. Sunny Deol starrer released in 2001.
Rustom’s dialogue, “Meri uniform meri aadat hai ... jaise ki saans lena, apne desh ki raksha karna,” became hit. The film, featuring Akshay Kumar, released in 2016.
Govind Bhardwaj says, “Yeh Hindustan ab chup nahi behtega ... yeh naya Hindustan hai ... yeh ghar mein ghusega bhi aur maarega bhi.” The diaologue is from Uri The Surgical Strike, which released in theatres in 2019.
Havildar Ishar Singh’s dialogue, “Ek angrez ne mujhse kaha tha ki tum gulam ho, Hindusthan ki dharti se darpok paida hote hai, Aaj jawab dene ka waqt aa gaya hai,” became a huge hit. Akshay Kumar starrer released in 2019.
