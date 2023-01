జేమ్స్ కామెరూన్ యొక్క ఎపిక్ అడ్వెంచర్ అవతార్: ది వే ఆఫ్ ది వాటర్ పోయిన సంవత్సరం ఉపుని కొనసాగిస్తూ కొత్త సంవత్సరంలో కూడా వండర్స్ క్రియేట్ చేయనుంది కొద్ది రోజుల క్రితం $1 బిలియన్ మార్కునుకొట్టిన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం $1.37 బిలియన్ అందుకని త్వరలోనే $1.4 బిలియన్ అందుకోడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

అవతార్ 2 వరల్డ్ వైడ్ 2 బిలియన్ డాలర్లు టార్గెట్ తో రిలీజ్ కాగా ఇప్పుడు ఈ చిత్రం 1.37 బిలియన్ వసూళ్లు ఈ పది రోజుల్లో వరల్డ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రాబట్టినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇది రికార్డ్ మార్కే అని చెప్పాలి

సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతం $1.6 మరియు $1.9 బిలియన్ల మధ్య ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ ముగియవచ్చని అంచనా. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా ప్రపంచంలో మూడవ అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది, $1.9 బిలియన్లతో "స్పైడర్-మ్యాన్: నో వే హోమ్" మరియు $1.5 బిలియన్లతో "టాప్ గన్: మావెరిక్" మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. ఇక ఈ సినిమా జురాసిక్ వరల్డ్: డొమినియన్ ($1 బిలియన్)ను అధిగమించింది. ఇది ఇటీవల విడుదలైన డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ ఆఫ్ మ్యాడ్‌నెస్ ($955 మిలియన్లు), మినియన్స్: ది రైజ్ ఆఫ్ గ్రు ($939 మిలియన్లు), మరియు బ్లాక్ పాంథర్: వకాండ ఫరెవర్ ($820 మిలియన్లు)ని కూడా క్రాస్ చేసేసింది ఈ సినిమా.

2009లో విడుదలైన ఈ సినిమా మొదటి పార్ట్ అవతార్ ఎంతటి ఘన విజయాన్ని సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.అవతార్ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా అవతార్ ది వే ఆఫ్ వాటర్‌ను జేమ్స్ కామెరూన్ తెరకెక్కించారు. పండోరా అనే సరికొత్త గ్రహాన్ని సృష్టించి.. వింతలు, అద్భుతాలతో ఆద్యంతం విజువల్ వండర్ గా తెరకెక్కించారు. ఇక ఈ సినిమా త్రీడీలో విడుదలై చూసిన ప్రతి ఒక్కరిని వేరే ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళింది.

ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ యావరేజ్ గా నడుస్తున్నాయి. ధమాకా సినిమా మినహా పెద్దగా తెలుగు సినిమాలు ఏవి హిట్ అవ్వకపోవటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అవతార్ 2 కలెక్షన్ ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. రెండు వారాలు పూర్తయ్యేసరికి రూ.48.87 కోట్ల భారీ షేర్ ని కలెక్ట్ చేసింది ‘అవతార్ 2’ . ఇక ఆ తర్వాత కూడా జోరుని కొనసాగిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దాదాపుగా సంక్రాంతి వరకు తెలుగులో ఇంకా ఏ పెద్ద సినిమాలు లేకపోవడంతో మరి కొద్దిరోజులు ఇదే తరహా కలెక్షన్స్ వసూల్ చేసే అవకాశం ఉంది.