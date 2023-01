కార్తికేయ 2 లాంటి పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత ఎటువంటి హడావిడి లేకుండా మామూలుగా రిలీజ్ అయిన నిఖిల్ సినిమా 18 పేజెస్. ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకమైన ఏమిటి అంటే ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ కూడా కార్తికేయ 2 సినిమా అనుపమ పరమేశ్వరనే. ఇక ఈ చిత్రం ‘జీఏ 2 పిక్చర్స్’ , ‘సుకుమార్ రైటింగ్స్’ నిర్మాణంలో రూపొందించబడింది, బన్నీ వాస్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా అల్లు అరవింద్ సమర్పకులుగా వ్యవహరించారు.

తెలుగు ప్రేక్షకులలో మాత్రం ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఉన్నాయి అందుకు కారణం ఈ సినిమా కార్తికేయ 2 తర్వాత నిఖిల్ నటిస్తున్న చిత్రం మాత్రమే కాకుండా, తెలుగులో వచ్చిన సూపర్ హిట్ సినిమా 'కుమారి 21ఎఫ్' తర్వాత సుకుమార్ శిష్యుడు పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్ కొంత గ్యాప్ తీసుకుని డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ కూడా. ఈ చిత్రానికి కూడా కథ సుకుమార్ అందించడం మరో విశేషం. ఇన్ని విశేషాలు కలిగిన ఈ సినిమా మంచి కథతో డిసెంబర్ 23న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్ అయ్యింది.

అయితే ఫస్ట్ షో నుంచే కొంచెం మిక్స్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రం మొదటి రోజు పర్వాలేదు అనిపించే కలెక్షన్స్ తెచ్చుకుంది. ఓపెనింగ్స్ జస్ట్ యావరేజ్ గా నమోదయ్యాయి. కానీ కొంచెం ఈ చిత్రానికి అదృష్టం ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా అని వీక్ డేస్ లో డ్రాప్ అయ్యింది లేదు. స్టడీగానే కలెక్ట్ చేస్తు వచ్చింది. ఇక ఈ సినిమా ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ ఏరియా వైస్ తీసుకుంటే ఇలా ఉన్నాయి:

నైజాం 3.36 cr

ఈస్ట్ 0.45 cr

వెస్ట్ 0.26 cr

ఉత్తరాంధ్ర 0.70 cr

సీడెడ్ 0.63 cr

గుంటూరు 0.30 cr

నెల్లూరు 0.17 cr

కృష్ణా 0.25 cr

ఏపీ + తెలంగాణ (టోటల్) 6.15 cr

రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా 0.62 cr

ఓవర్సీస్ 1.22 cr

వరల్డ్ వైడ్ (టోటల్) 7.99 cr (షేర్)

ఇక ఈ కలెక్షన్స్ తో ఈ సినిమా మొదటి వారం పూర్తయ్యేసరికి ఈ మూవీ రూ.7.99 కోట్ల షేర్ ను రాబట్టింది. అయితే ఈ చిత్రానికి దాదాపు రూ.12.59 కోట్ల థియేట్రికల్ బిజినెస్ జరిగింది. ఈ బిజినెస్ లెక్కలోకి తీసుకుంటే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ అవ్వాలి అంటే రూ.13 కోట్ల వరకు షేర్ ను రాబట్టాల్సి ఉంది. ఇక దీంట్లో ప్రస్తుతం వచ్చిన కలెక్షన్స్ తీసేయగా, బ్రేక్ ఈవెన్ కు ఇంకో రూ.5.01 కోట్ల షేర్ ను రాబట్టాల్సి ఉంది.

కాబట్టి ఈ సినిమా రెండో వారం కూడా బాగా కలెక్షన్స్ తెచ్చుకోవాలి. అయితే ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఏ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులను అంతగా ఆకట్టుకోకపోవటంతో ఈ చిత్రానికి ఈ వారం కూడా కలెక్షన్స్ వచ్చే పాజిబుల్ టీ చాలానే ఉంది.

ఇక అదే కానీ జరిగితే ఈ సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.