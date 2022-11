పుష్ప సినిమాతో పాన్ ఇండియా క్రెజ్ తెచ్చుకున్న హీరో అల్లు అర్జున్. అయితే అందరి దగ్గర తగ్గేదేలే అనే హీరో తన కూతురు దగ్గర మాత్రం ఎప్పుడూ తగ్గే ఉంటారు. అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసే కూతురు వీడియోలు చూస్తేనే అర్థమయిపోతుంది ఈ తండ్రికి ఆ కూతురు అంటే ఎంత ఇష్టమో. ఇక ఈరోజు మన బన్నీ ముద్దుల కూతురు అల్లు అర్హ పుట్టినరోజు.

ఈ సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో విషెస్ తెలుపుతూ ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఆ ముద్దు ముద్దు వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతుంది.

ఈ రోజుతో అల్లు అర్హ.. ఆరు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకొని ఎదో యేట అడుగుపెట్టబోతుంది. ఈమె 2016 నవంబర్ 21న జన్మించింది. ఇక అల్లు అర్జున్ పిల్లల విషయానికొస్తే.. ఇప్పటికే వీళ్లు ప్రేక్షకులతో, అభిమానులతో యాక్టివ్‌గా ఉన్నారు. వీరి వీడియోస్‌కు లక్షల సంఖ్యలో వ్యూస్ కూడా వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా అర్హ చేసిన అంజలి అంజలి వీడియో యూట్యూబ్లో చాలా ఫేమస్ అయింది. ఇక బన్ని కూడా తన ఇద్దరు పిల్లలను అభిమానులకు తెలిసేలా పెంచుతున్నాడు. వాళ్లకు సంబంధించిన ప్రతీ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంటాడు.

ఇప్పుడు కూడా అల్లు అర్హ మాట్లాడిన ముద్దు ముద్దు మాటలు ఉన్న వీడియోని షేర్ చేశారు బన్నీ. దాంట్లో అర్హ కందిరీగలు ఉన్నాయి అని అల్లు అర్జున్‌కి ఏదో కథ చెబుతూ ఉంది. అంతేకాదు తను తెలంగాణ యాస లో మాట్లాడుతూ ఉంటే అల్లు అర్జున్ దానికి కూడా మురిసిపోతూ కనిపించారు. ఇక ఈ వీడియోకి "హ్యాపీ బర్త్డే టు ద క్యూట్ నెస్ అఫ్ మై లైఫ్" అని క్యాప్షన్ పెట్టి, అల్లు అర్హ అలానే కందిరీగ కథలు అనే హాష్ టాగ్స్ ని జోడించారు మన బన్నీ.

ఇక ఈ వీడియోలో అల్లు అర్జున్ ఏమున్నాయ్ అక్కడ.. అని అడుగగా,

అర్హ దానికి సమాధానం గా కందిరీగలు వాళ్ల జుట్లోకి వెళ్తున్నాయ్.. అని ముద్దుముద్దుగా చెప్పింది. ఆ తర్వాత వారి మాటలు ఇలా కొనసాగాయి..

అల్లు అర్జున్ : ఆ పుట్ట ఎక్కడుంది..

అల్లు అర్హ : ఎక్కడుంది కిందుంది, పొగపెట్టి..

అల్లు అర్జున్ : పొగపెట్టి ఏం చేశారు..

అల్లు అర్హ : తీసినారు..

అల్లు అర్జున్ : ఏం చేశారు తీసినారు.. తెలంగాణలో మాట్లాడుతున్నావ్..

అల్లు అర్హ : అలా తీసి..

అల్లు అర్జున్ : ఎందుకు భయపడుతున్నావ్..

అల్లు అర్హ : ఎందుకంటే అవి కుడుతున్నాయ్.. ఇన్ని ఉన్నాయ్.. చెట్టుకి కందిరీగలు..

అల్లు అర్జున్ : ఎక్కడుంది..

అల్లు అర్హ : మన కింద ఉన్నాయ్.. ఇగో ఇక్కడే..

అయితే ఈ వీడియో చూసిన వారు ఎవరైనా ఈ తండ్రీ కూతుర్లను చూసి ముచ్చట పడాల్సిందే.

Happy Birthday to the cuteness of my life . #alluarha #కందిరీగకథలు ? pic.twitter.com/83hQt0iKMn

— Allu Arjun (@alluarjun) November 21, 2022