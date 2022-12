భారీ బడ్జెట్ తో ఏకంగా నూత అరవై భాషల్లో రిలీజ్ కాబోతున్న సినిమా అవతార్ 2. ఈ హాలీవుడ్ చిత్రం విజువల్ వండర్ అవతార్ 1 కి సీక్వెల్ గా వస్తోంది.

ఇక ఈరోజు 16వ తేదీన విడుదల ఈ చిత్రానికి ముందు నుంచే భారీ బుకింగ్స్ తో రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి.

అయితే ఆశ్చర్యంగా ఈ సినిమాకి అనుకోని ఒక ఎదురు దెబ్బ కేవలం థియేటర్స్ లో ఈ చిత్రం పడడానికి కొన్ని గంటల ముందు ఎదురయ్యింది. మరికొన్ని గంటల్లో ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది అనగా, ఈ చిత్రం పైరసీ ప్రింట్ పలు వెబ్ సైట్స్ లో ప్రత్యక్షమయ్యంది. ఆన్‌లైన్‌లో అవతార్ 2 పైరసీ ప్రింట్స్‌తో ఫ్రీ షోస్ నిర్వహిస్తున్నారు అన్ని వెబ్సైట్స్ నిర్వాహకులు.

దీంతో పెద్ద తెరపై పడే దానికన్నా కూడా ముందే అవతార్ 2 ఆన్‌లైన్‌లో లీక్‌ అయ్యి ప్రేక్షకులకు దర్శనమిచ్చింది. ఇక్కడ మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా ప్రింట్ పైరసీ వెబ్సైట్లో చక్కర్ల కడుతూ ఉండడంతో, వేలసంఖ్యలో ఈ చిత్రాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు అని సమాచారం.

అయితే ఎక్కువసార్లు పైరసీకి గురైన సినిమాగా అవతార్‌1 రికార్డ్‌ క్రియేట్ చేయగా.. ఇప్పుడు అవతార్‌ 2 కూడా విడుదల కంటే ముందే పైరసీ బారిన పడటంతో వసూళ్లపై ఎఫెక్ట్‌ పడుతుందేమో అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు సినీ ప్రముఖులు.

అయితే అవతార్ అభిమానులు మాత్రం ఈ పైరసీ ఎఫెక్ట్ ఏ మాత్రం సినిమాని ఎఫెక్ట్ చేయలేవు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సినిమాని 3డీ, 4డీఎక్స్ 3డీ ఫార్మాట్ లలో విడుదల చేస్తుండడంతో స్మాల్ స్క్రీన్ కన్నా కూడా పెద్ద స్క్రీన్స్ పై చూసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సీక్వెల్ కోసం ఈ చిత్రం అభిమానులు 13 సంవత్సరాల నుంచి వేచి ఉండడంతో ఈ చిత్రాన్ని తప్పకుండా వారు థియేటర్లోనే చూస్తాడు అని అంటున్నారు కొంతమంది.

డైరెక్టర్ జేమ్స్ కామెరూన్ అవతార్ 2 చిత్రాన్ని సాంకేతిక సాయంతో పండోరా అనే ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. ఇందులో యాక్షన్ తోపాటు.. లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది. అవతార్ మొదటి పార్ట్ రన్ టైం రెండు గంటల 42 నిమిషాలకు కాగా రెండో పార్ట్ రన్ టైమ్ మాత్రం మూడు గంటల పది నిమిషాలు ఉండబోతుందట. చిత్రం ఇంతసేపైనా కానీ మొదటి రోజు బుకింగ్ మాత్రం దుమ్ము దులుపుతున్నాయి. ఇండియాలో మొదటి రోజు 150 కోట్లు వస్తాయని అంచనా వేశాయి ట్రేడ్ వర్గాలు.. అంతేకాకుండా ఇప్పుడే ఈ చిత్రం 18 వేల కోట్లు బిజినెస్ చేసింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా దాదాపు 52,000 థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మరింక ఇది ఎన్ని రికార్డులు కొల్లగొడుతుండో వేచి చూడాలి.