Avatar: The Way of Water: తెలుగు వెర్షన్ కు డైలాగ్స్ రాసిన హీరో తెలుగు హీరో, డైరెక్టర్ మరియు రైటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీనివాస్ అవసరాల హాలీవుడ్ సినిమా అవతార్ కు తెలుగు వెర్షన్ లో డైలాగ్స్ ను రాయడం జరిగింది. ఈ సందర్బంగా ఆయన్ని మెచ్చుకుంటూ విషెస్ తెలిపారీ ఫ్యాన్స్.