నాగచైతన్య తన తదుపరి చిత్రం కస్టడీ తో ఈ సంవత్సరం మన ముందుకు రాబోతున్నారు. థాంక్యూ సినిమాతో పరాజయం చవిచూసిన ఈ హీరో ఈసారి ఎలాగైనా మంచి హిట్ కొట్టాలి అని వైవిద్యమైన కథతో సిద్ధమైపోయాడు.

వికాల ఫస్ట్ పోస్టర్ నుంచే ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేట్ చేస్తూ సరికొత్త కథతో ఈ అక్కినేని హీరో రాబోతున్న సినిమా "కస్టడీ". తమిళ టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ వెంకట్ ప్రభు చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో నాగ చైతన్య పోలీస్ గా కనిపించనుండగా,‌ ఈ సినిమా నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ప్రతి అప్డేట్ కూడా సరికొత్తగా ఉంటుంది. అది ఫాలో అయిపోతూ ఈ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గ్లింప్స్ ని రిలీజ్ చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ విజువల్స్ తో సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని రేపుతోంది అని చెప్పాలి.

అయితే ఈ చిన్న క్లిప్ ద్వారా సినిమా కథ గురించో లేదా సినిమా గురించి అయితే పెద్దగా రివీల్ చేయలేదు కానీ ట్రైన్ సీన్ మొదలుకొని నెక్స్ట్ ఓ ఛేజింగ్ సీన్ తో వెంకట్ ప్రభు మార్క్ విజువల్స్ తో ఈ సినిమా టోన్ కనిపిస్తుంది. అలాగే వీటి తర్వాత చైతు పై సీన్స్ లో మంచి యాక్షన్ విజువల్స్ తో సాలిడ్ గా తాను కనిపించాడు.

పల్లెటూరి మధ్యలో వెళుతున్న బొగ్గు రైలు,‌ తర్వాత రోడ్డు మీద వెళుతున్న కార్లు, జాతర సెటప్, ఆ వెంటనే బ్లాస్ట్... స్మోక్ ఎఫెక్ట్ మధ్యలో నుంచి నాగ చైతన్య ఎంట్రీ, రెండు మూడు యాక్షన్ కట్స్ తో 27 సెకండ్ల క్లిప్ చాలా బాగా ఉంది.

ఇక ఈ గ్లింప్స్ లో హైలైట్ గా యువన్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నిలిచింది అన్నడంలు ఎటువంటి సందేహం లేదు.

ఇక ఈ చిత్రం తెలుగు తమిళ్ లో ఒకేసారి తెరకెక్కుతూ ఉండగా మే 12న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది.నాగ చైతన్య, వెంకట్ ప్రభు కలయికలో సినిమాను శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ పతాకంపై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న చిత్రమిది. నాగ చైతన్యకు జోడీగా ఈ సినిమాలో కృతి శెట్టి. ఈ ఇద్దరు 'బంగార్రాజు' సినిమా లో సందడి చేశారు.