టాలీవుడ్ లో కొన్ని స్నేహాలు అందరినీ ఆకర్షిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా అరుదుగా ప్రాణ స్నేహితులు ఉన్నారు. వాళ్లల్లో ఒకరు దర్శకుడు త్రివిక్రమైతే మరొకరు తెలుగువారిని ఎన్నో రోజుల నుంచి తన నవ్వులతో పువ్వులు పూయిస్తున్న ఆలీ. ఆలీ, పవన్ కళ్యాణ్ స్నేహం ఇప్పటిది కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ కి త్రివిక్రమ్ తో పరిచయం లేని ముందు నుంచి కూడా ఆలీ పవన్ కి చాలా మంచి స్నేహితుడు.

పవన్ తన కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో చేసిన సినిమాలు అన్నిటిలోనూ ఆలీ ఉంటాడు. అంతెందుకు మొన్నటి వరకు వచ్చిన అత్తారింటికి దారేది అలానే కాటమరాయుడు సినిమాలో కూడా ఆలీ క్యారెక్టర్ చాలా హైలెట్ గా ఉంటుంది. నిజజీవితంలాగానే సినిమాల్లో కూడా ఆలీని తన పక్కనే పెట్టుకుంటూ ఉండేవారు పవన్. కానీ కొద్ది రోజుల నుంచి వీరి స్నేహం కొనసాగుతుందని ఎవరికి అనిపించడం లేదు. దీనికి ముఖ్య కారణం పవన్ సినిమాల్లో ఆలీ కనిపించకపోవడమే కాకుండా ఎప్పుడూ ఒకరి గురించి ఒకడు చెప్పుకుంటూ ఉందే దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు అసలు ఒకరి గురించి ఒకరు అసలు పట్టించుకోని స్థాయికి రావడం.

మరి మీడియా ముందు మాత్రమే ఇలా జరుగుతోందా లేదా వెనకాల కూడా వీరిద్దరి స్నేహం ముందులాగా లేకుండా ఉందా అనే సందేహాలు చాలా మందిలో వచ్చాయి. అయితే దీనికి సమాధానం వీరిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు నోరు తెరిస్తే తప్ప తెలియదు అని అనుకున్నారు అందరూ.

కానీ ఇన్ని రోజులకు ఆ ప్రశ్నకు జవాబు దొరికే తట్టు ఉంది. ఈటీవీలో వచ్చే ఆలీతో సరదాగా షో ఎంత పాపులర్ అయిందో మనందరికీ తెలుసు. ప్రతివారం ఎవరో ఒక సెలబ్రిటీని ఎన్నో విషయాలు అడిగి సమాధానాలు రాబరుతాడు ఈ ప్రోగ్రాం లో ఆలీ. అయితే ఈసారి వెరైటీగా గెస్ట్ ఎవరో కాదు మన ఆలీనే అవ్వడం విశేషం. ఇంకా ఆనందకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఆలీని క్యూస్షన్ చేయడానికి వచ్చిన యాంకర్ కూడా మరెవరో కాదు, బుల్లితెర ఇండస్ట్రీ ని రాణిస్తున్న సుమ.

ఆలీతో సరదాగా'350 ఎపిసోడ్లను పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ వెరైటీ ఎపిసోడ్ ని ప్లాన్ చేశారు ఈ టీవీ మేకర్స్. ఇక ఈ ఎపిసోడ్ ప్రోమో ఈరోజు విడుదల కాగా, సరదాగా సాగుతున్న ఎపిసోడ్ మధ్యలో సుమ 'పవన్ కల్యాణ్ కి మీకూ మధ్య గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది' అని అడిగింది. ఇక దీనికి సమాధానం గా ఆలీ, 'గ్యాప్లేదు. గ్యాప్ క్రియేట్ చేశారు' అంటూ సమాధానం చెప్పారు. ఇక ఎప్పటిలానే ఈ ప్రోమోలో అసలు ఏం జరిగిందో అని చెప్పేదగ్గర బీప్ వేశారు.

అయితే అక్కడ ఆలీ ఏమి చెబుతాడు అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ అసలు విషయం తెలియాలంటే పూర్తి ఎపిసోడ్ చూడాల్సిందే. మొత్తానికి ఎపిసోడ్ ద్వారా గ్యాప్ ఎవరు క్రియేట్ చేసారు లేదా ఏదన్నా పొలిటికల్ గొడవల వల్ల ఇలా జరిగిందా అనేది తెలిసిపోతుంది అని అందరి అభిప్రాయం.