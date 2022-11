Hanuman: This film is more than a pan-India film says director Prashanth Varma ఈ సినిమా టీజర్ ఇప్పటికి విపరీతమైన హిట్ అయింది. సోషల్ మీడియా లో ప్రశాంత్ వర్మ ను తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు ఫ్యాన్స్ మరియు ఆడియన్స్. తేజ సజ్జ, వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ మరియు అమ్రిత అయ్యర్ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.