కొత్త సంవత్సరం 2023 నేటితో ప్రారంభ‌మైన సంగ‌తి తెలిసిందే. కొత్త సంవ‌త్స‌రం సినీ ప్రేమికుల‌కు, అభిమానుల‌కు, స‌న్నిహితుల‌కు టాలీవుడ్ సినీ సెల‌బ్రిటీలు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా శుభాకాంక్ష‌ల‌ను తెలియ‌జేశారు..

మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కొత్త చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య పాటలోని లిరిక్స్ తో సరికొత్తగా అభిమానులకు విషెస్ తెలిపారు..

Good Bye 2022 !! Don’t Stop Dancing ? ? Welcome 2023 !! Poonakalu Loading !!! ?? Happy New Year to All !! ?? — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 31, 2022

నాగార్జున ఫారెన్ కంట్రీలో తన భార్య అమలాతో కలిసి ఒక ఫోటో షేర్ చేస్తూ అభిమానులకు విషెస్ తెలిపారు

…

As the sun sets on 2022 we wish you all love, happiness and new adventures ahead. May 2023 be a wonderful year for you and your family ??? #HappyNewYear2023 pic.twitter.com/EN10z4gNId — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) December 31, 2022

ఇక పోయిన సంవత్సరం తన తల్లిదండ్రులని పోగొట్టుకున్న మహేష్ బాబు ఈ సంవత్సరం అందరికీ ఆనందంగా సాగాలి అని హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పారు.

Happy New Year 2023!! Sending you all endless love and happiness! ??? — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 31, 2022

జూనియర్ ఎన్టీఆర్:

తన తదుపరి సినిమా రిలీజ్ డేట్ చెప్పడమే కాకుండా అభిమానులకు న్యూ ఇయర్ విషెస్ కూడా చెప్పేసాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్.

అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. Wishing you all a very Happy New Year. — Jr NTR (@tarak9999) January 1, 2023

రవితేజ :

ఇక అనేక ఫ్లాపుల తర్వాత సంవత్సరం ధమాకా సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న రవితేజ కూడా న్యూ ఇయర్ విషెస్ అందజేశారు..

ధమాకా సక్సెస్ ని తనకి గాను ఓ మర్చిపోలేని సినిమాగా చేయడం ఆనందం కలిగించింది అని అలాగే ఈ సినిమా తాలూకా విజయాన్ని అయితే గత ఏడాదిలో మనం కోల్పోయిన దిగ్గజాలకు అంకితం చేస్తున్నానని తాను ఈ నోట్ ద్వారా తెలిపారు. ఇక దీనితో పాటుగా లాస్ట్ లో అయితే తన మార్క్ ఎనర్జీ మాటలతో ఈ ఏడాది మరింత ఉత్సాహంగా చేద్దామని అయితే హామీ ఇచ్చారు.