"రన్ రాజా రన్" సినిమాతో దర్శకుడిగా ఇండస్ట్రీకి అడుగుపెట్టిన సుజిత్ మొదటి సినిమాతో మంచి మార్కులు వేయించుకున్నారు. రెండవ సినిమాకే ఏకంగా యంగ్ రెబల్ సార్ ప్రభాస్ వంటి ప్యాన్ ఇండియన్ హీరో ని డైరెక్ట్ చేసే అవకాశాన్ని అందుకున్నారు. కానీ ప్రభాస్ వంటి స్టార్ హీరోని సుజిత్ సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోయారని "సాహో" సినిమా చూసి నిరాశపడిన అభిమానులు కామెంట్లు చేశారు.

తాజాగా ఇప్పుడు సుజిత్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తో ఒక సినిమా చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మొదట్లో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఒక రీమేక్ సినిమా రావాల్సి ఉంది కానీ ఇప్పుడు వీరు ఒక ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ తోనే సినిమా తీస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అయితే ఇది ఒక గ్యాంగ్ స్టార్ డ్రామా అని ఇప్పటికే సినిమాకి సంబంధించి బోలెడు వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. Also Read - Raja Deluxe : ప్రభాస్ కోసం వెరైటీ ప్లాన్ వేసిన దర్శకుడు మారుతి!

ఇక సుజిత్ పవన్ కళ్యాణ్ కి చాలా పెద్ద అభిమాని కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ని ఎలా చూపిస్తే బాగుంటుంది అని సుజిత్ కి కచ్చితంగా తెలుసు. ఈ నేపథ్యంలో సుజిత్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఖచ్చితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో కూడా ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఇక హరీష్ శంకర్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కి వీరాభిమాని అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తాజాగా హరీష్ శంకర్ ఒక వీడియోని షేర్ చేశారు. Also Read - Adivi Sesh: ఎంతవారు గాని సినిమా టీజర్ ను లాంచ్ చేసిన అడివి శేష్

"హే సుజిత్. ఈ ఫ్యాన్ బాయ్ మూమెంట్ కి థాంక్యూ. మన వన్ అండ్ ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ తో మీ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా నాకు అంతే ఎగ్జిట్ మెంట్ ఇస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్" అంటూ "గబ్బర్ సింగ్" సినిమా సమయంలో పవర్ స్టార్ జిందాబాద్ అని అరుస్తూ సుజిత్ థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తున్న వీడియోని షేర్ చేశారు హరీష్ శంకర్.

Heyyy @sujeethsign seriously is that you ??? https://t.co/IqfjiJ5HpR

— Harish Shankar .S (@harish2you) May 10, 2020