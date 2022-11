2019లో విడుదలైన హిట్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. శైలేష్ కొలను దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాను నాని నిర్మించడం జరిగింది. విశ్వక్సేన్ మరియు రుహాని శర్మ ఇందులో హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. మూడేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ మొత్తానికి విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే ఈ సినిమాని పూర్తిగా సీక్వెల్ అనలేము. కొత్త కథ కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ తో వస్తున్న ఈ సినిమా హిట్ 2.

అడివి శేష్ మరియు మీనాక్షి చౌదరి లీడ్ రూల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా డిసెంబర్ 2న థియేటర్లలో విడుదల కానున్నది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను ఆల్రెడీ భారీ ఎత్తున జరుపుతున్నారు దర్శకనిర్మాతలు. మున్నిమద్ది విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్ ను యూట్యూబ్ రిస్ట్రిక్ట్ కూడా చేసింది. కారణం అందులో ఉన్నటువంటి ఒక సీన్. టీజర్ లో ఉన్న ఒక్క సీన్ ద్వారానే అది యూట్యూబ్లో బ్యాన్ అయితే ఇంకా ట్రైలర్ మరియు సినిమాలు ఎలా ఉండబోతుందో ఒకసారి మీరే ఊహించుకోండి.

అయితే హిట్ సినిమాలు కేవలం ఒకటి రెండు భాగాలుగా కాకుండా హిట్ వెర్స్ పేరిట దాదాపు ఏడు భాగాలను తీయనున్నాడట డైరెక్టర్ శైలేష్ కొలను. అయితే హిట్ 2 హిట్ 3 గురించి సినిమా టీం ను తెగ అడిగేస్తున్నారట.

అయితే ప్రస్తుతం శనివర్గాల్లో వినపడుతున్న సమాచారం ప్రకారం హిట్ 3 లో నాని అడివి శేష్ మరియు విజయ్ సేతుపతి కనిపించనున్నారట. ఈ మూడవ భాగాన్ని అమెరికా బ్యాక్ డ్రాప్ లో తీయనన్నట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ వార్తను శైలజ ఇంకా కన్ఫర్మ్ చేసింది లేదు. కానీ ఈ ముగ్గురు నటులతో ఈ ప్రాజెక్టు మాత్రం కాస్త గట్టిగానే జరగనున్నట్టు పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.

చివారం విడుదలవుతున్న హిట్ సినిమాలో ఒక కూల్ కాప్ పాత్రలో కనపడబోతున్నారు శేష్. ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి ఆయన సినిమాల్లో దాదాపు 80 శాతం ఆయన పోలీసు పాత్రలోనే కనిపించారు. పోలీస్ పాత్రకు పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోయే శేష్ కు మరే క్యారెక్టర్ లను దర్శకులు బహుశా రాయలేకపోతున్నట్టున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలోనే మీ ముందుకు రాబోతోంది.

ఈ సినిమా ట్రైలర్ ఈ రోజు విడుదల అవుతుంది. ప్రేక్షకులను ఎంతగా ఆకట్టుకొని హిట్ అవ్వబోతోందో చూడం మరి. నాని నిర్మాత గ తీసిన అన్ని సినిమాలు కూడా పెద్ద హిట్ అయ్యాయి. 25 నుండి తాను నిర్మించిన మీట్ క్యూట్ వెబ్ సిరీస్ కూడా OTT లో స్ట్రీమ్ కానున్నది.