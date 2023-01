Jr NTR: Does the RRR actor have no other director other than Koratala Siva ? Here is what you need to know జనతా గ్యారేజ్ సినిమా తర్వాత మరోసారి చేతులు కలిపారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మరియు కొరటాల శివ. వచ్చే నెల షూటింగ్ మొదలు పెట్టనున్న ఈ సినిమా 2024లో విడుదల కానున్నది. అంటే తారకను మళ్లీ తలపై చూడాలంటే ఫాన్స్ రెండేళ్లు ఆగాల్సిందేనా?