సెప్టెంబర్ 30 న కన్నడలో రిలీజైన కాంతార చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. ఈ చిత్రం తెలుగులో అక్టోబర్ 15 న రిలీజై ఇక్కడ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది.

ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో మెగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ "గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్" ద్వారా రిలీజ్ చేసారు. రిలీజ్ అయిన మొదటిరోజునుంచే ఈ చిత్రం ఊపందుకుంది.

కాంతార చిత్రం విడుదలైన 2 వారాల్లోనే 45 కోట్లు వసూళ్లు సాధించి ఇప్పుడు ఏకంగా 50 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది.ఒక డబ్బింగ్ సినిమా ఈ స్థాయిలో హిట్ అవుతుందనేది ఊహాతీతం.

కాంతార కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా యూఎస్ లో ఏకంగా 2 మిలియన్ మార్క్ ను క్రాస్ చేసింది. ఇదివరకే కెజిఫ్ సినిమా కూడా 2 మిలియన్ మార్క్ ను అందుకుంది. ఈ రెండు చిత్రాలను హోంబలే ఫిలిమ్స్ నిర్మాణ సంస్థ నిర్మించడం విశేషం.

కాంతార

Kannada Version: $1,149995

Other Versions: $858,838

Total Gross as of now: $20,03,579

సినిమాకి లాంగ్వేజ్ బారియర్ లేదు సినిమాకి ఎమోషన్ బారియర్ ఒకటే ఉంటుంది అని మెగా నిర్మాత అల్లు అరవింద్ మాటలను కాంతార చిత్రం ప్రూవ్ చేసింది. రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికి మంచి కలక్షన్స్ తో కొనసాగుతుంది.