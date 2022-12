మోహన్ బాబు ఫ్యామిలీ లో కొడుకుల కన్నా కూడా కూతురు మంచి లక్ష్మి తన సినిమాల ద్వారా ప్రేక్షకులను మెప్పించింది అని చెప్పొచ్చు. బుల్లితెరపై కొన్ని టాప్ షో లతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న మంచు లక్ష్మి సినిమాలలో నెగిటివ్ రోల్స్ చేసి కూడా పాపులర్ అయింది.

ముఖ్యంగా సిద్ధార్థ హీరోగా వచ్చిన 'అనగనగా ఒక ధీరుడు' సినిమాలో లక్ష్మీ చేసిన పాత్రకు, అలానే 'గుండెల్లో గోదారి' చేసిన పాత్రకు ఆమెకు మంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న లక్ష్మీ .. ఏదో ఒక విషయంలో తరచూ మీమర్స్ చేతిలో ట్రోలింగ్‌కు గురవుతుంటుంది. అంతేకాదు తను సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది.

అయితే తన పైన వచ్చే కామెంట్స్ ని మాత్రం చాలా లైట్ గా తీసుకుంటా ఉంటుంది లక్ష్మి. ఇప్పుడు ఇలాంటిదే ఒక సంఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. పవన్ కళ్యాణ్ తో లక్ష్మీ మంచుని కలిపి చేసిన మీమ్‌కు ఆమె స్పందించిన తీరు అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. అంతేకాకుండా లక్ష్మి ఆ మీమ్‌ను తన ట్విట్టర్ అకౌంట్‌లో పోస్టు చేస్తూ.. ‘మంచో, చెడో.. పవన్‌ పక్కన తన ఫొటో పెట్టడం పట్ల థ్రిల్ ఫీలయినట్లు ట్వీట్ చేసింది.

అసలు ఈ ఫొటో ఏంటి అనే విషయానికి వస్తే.. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ తన సోషల్ మీడియాలో మార్షల్ ఆర్ట్స్‌ చేస్తూ మరల 20 సంవత్సరాల తరువాత ఇలా చేస్తున్నాను అని పోస్ట్ పెట్టిన విషయం తెలిసింది. ఎప్పుడూ కూడా రాజకీయ పోస్టులు ఎక్కువగా పెట్టే పవన్, ఇలాంటి ఒక పర్సనల్ పోస్ట్ పెట్టడం ద్వారా అభిమానులు ఆ పోస్టుని తెగ షేర్ చేసేసారు. ఇక ఫోటో తెగ పాపులర్ అయిపోయింది.

అయితే దీన్ని అడ్వాంటేజ్‌గా తీసుకున్న పవన్ హేటర్ ఒకరు ‘చివరకు మంచు లక్ష్మి అక్క స్టిల్స్ కాపీ కొట్టే స్థాయికి దిగజారి పోయావు కదరా’ అంటూ ఆయన ఫొటో పక్కన లక్ష్మి మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫోటోని పెట్టి దానిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. అంతేకాదు ఈ సందర్భంగా పవన్‌ను ప్యాకేజ్ స్టార్ అని సంబోధించాడు.

ఇక ఈ ఫోటో మంచు లక్ష్మి కంటపడటంతో,‌ తిరిగి షేర్ చేస్తూ 'గుడ్ లేదా బ్యాడ్.. ఏదైతేనేం నా ఫొటో పవన్ కళ్యాణ్ పక్కన ఉండటం థ్రిల్‌గా ఫీల్ అవుతున్నా' అని కామెంట్ చేస్తూ ఒరిజినల్ పిక్‌ను పోస్టు చేసింది.

Good or bad I’m thrilled my pic is next to @PawanKalyan garu ??☀️?? https://t.co/CZC7iJsebd

