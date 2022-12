దాదాపు 1995 వ సంవత్సరం నుంచి సినిమాల్లో ఉన్న అమ్మాయి మంజు వారియర్. 1995 లో వచ్చిన సాక్ష్యం అనే మలయాళ సినిమాతో తన సినిమా కెరీర్ ని మొదలు పెట్టారు. ముఖ్యంగా మలయాళం ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. మంజు వారియర్ మంచి డాన్సర్ కూడా. తన డాన్స్ కి ఎన్నో అవార్డులను అందుకున్నారు

17 ఏళ్లకే తన కెరీర్ ని మొదలు పెట్టిన మంజు, 18 సంవత్సరాల అప్పుడు సల్లప్పం అనే సినిమాలో నటించారు. ఆ సినిమాలో హీరోగా నటించిన దిలీప్ ని 1998లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక వీరిద్దరికీ మీనాక్షి అనే పాప కూడా ఉంది. పెళ్లయిన తర్వాత మంజు వారియర్ ఎక్కువగా సినిమాలు చేయలేదు. 2012 లో గురువాయుర్ శ్రీ కృష్ణ ఆలయంలో కూచిపూడి ప్రదర్శన ఇచ్చారు ఈ‌ నటి. అయితే మరలా మంజు 2014 నుంచి సినిమాల్లో కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా ధనుష్ నటించిన అసురన్ సినిమాలో కనిపించి ఈ హీరోయిన్ మంచి హిట్ ని సొంతం చేసుకుంది.

అయితే ప్రస్తుతం ఈ నటి అజిత్ సినిమా తునివి వల్ల చాలా ట్రోల్స్ కి గురవుతోంది. అసలు విషయానికి వస్తే డిసెంబర్ 18న అజిత్ నటించిన తమిళ సినిమా తునీవులోని రెండో పాట కాసేతన్ కడవులాడా ని ఆ సినిమా మేకర్స్ విడుదల చేశారు. జిబ్రాన్ కంపోజ్ చేసిన ఈ పెప్పీ ట్రాక్ కి వైశాఖ్, జిబ్రాన్ మరియు మంజు వారియర్ స్వరాలు అందించారు.

సోషల్ మీడియాలో ఈ పాట వైరల్ అవుతుండగా.. మంజు వాయిస్ వినపడకపోవడంతో, వాటిపై ఎన్నో ట్రోల్స్ చేశారు నెటిజెన్స్. సోషల్ మీడియా మొత్తం ఈ సాంగ్ గురించి మీమ్స్ తో నిండిపోయింది.

మంజు మాత్రం ఈ ట్రోలింగ్‌ని తనదైన స్టైల్ లో క్లాస్‌గా డీల్ చేసింది. దీనిపై తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో పోస్ట్ వేస్ట్ "#తునివు నుండి కాసేతన్ కడవులాడా యొక్క లిరికల్ వీడియో విడుదల అయింది. అయితే అందులో నా వాయిస్ వినబడలేదని ఆందోళన చెందకండి ఎందుకంటే ఇది కేవలం వీడియో వెర్షన్ కోసం రికార్డ్ చేయబడింది. అయినా మీరు పడిన ఆవేదనకు ధన్యవాదాలు. మీ ట్రోల్స్ నన్ను బాగా నవ్వించాయి (sic)." అని రాసుకొచ్చింది.

Lyrical video of Kasethan Kadavulada from #Thunivu is out. For those who are worried about not hearing my voice in it, don't worry, it was recorded for the video version. Thank you for your concern. Enjoyed the fun trolls!

