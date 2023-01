పోయిన ఏడాది విడుదలైన సినిమాలలో ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్ అందుకున్న కొన్ని చిత్రాలలో మసూద ఒకటి. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ ఈ సినిమా కలెక్షన్ల పరంగా దుమ్మురేపింది. స్వధర్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమాతో సాయికిరణ్‌ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యాడు. సుమంత్ నటించిన ఫీల్ గుడ్ మూవీ మళ్లీ రావా మరియు నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ సినిమాల తరువాత ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నిర్మించిన చిత్రం ఇది. ఇక ఈ సినిమాతో హ్యాత్విక్ ని అందుకున్నారు నిర్మాతలు.

నవంబర్‌ 18న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన మసూద చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడీ సినిమా ఓటీటీలో ప్రేక్షకులను కూడా బాగా అల్లరిస్తోంది. రిలీజ్ అయిన కొద్ది రోజుల తరువాత ఓటీటీలో విడుదలయి అక్కడ కూడా అందరి ప్రశంసలు అందుకుని ఈ చిత్రం. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ఆహా మసూద డిజిటల్‌ రైట్స్‌ను భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసి మరి ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

ఇక ఇప్పుడు ఈ సూపర్ నేచురల్ హారర్ థ్రిల్లర్ మన టీవీ ఛానల్లో ప్రచారం కావడానికి కూడా సిద్ధం అయిపోతుంది అని తెలుస్తోంది. అయితే థియేటర్స్ లోనూ మరియు ఓటీటీ లోనూ ఈ చిత్రం బాగా అల్లరించడంతో, శాటిలైట్ హక్కులను ప్రముఖ టివి ఛానల్ భారీ డబ్బులకు సొంతం చేసుకుంది.

అసలు వార్తకి వస్తే తెలుగు ప్రముఖ టివి ఛానల్ జెమిని టివి ఈ సినిమా శాటిలైట్ హక్కులను మంచి డబ్బు చెల్లించి దక్కించుకుంది. ఇక దీంతో త్వరలో ఈ చిత్రం వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్ గా జెమిని టీవీ లో ప్రసారం కానుంది. మరి ఇప్పటికే థియేటర్స్ లోనే కాకుండా బుల్లితెర పైన కూడా ఓటీటీ ప్లాట్ఫారం ద్వారా మెప్పించిన ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్తో ఎంత టిఆర్పి తెచ్చుకుంటుందో వేచి చూడాలి.

స్వధర్మ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ పై రాహుల్ యాదవ్ నక్కా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రశాంత్ ఆర్.విహారి సంగీతం అందించారు. కొత్త డైరెక్టర్ సాయి కిరణ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో సంగీత, తిరునీర్, కావ్య కళ్యాణ్ రామ్, శుభలేఖ సుధాకర్ లు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.