హీరోలు, కెమెరామెన్లు, సినిమాటోగ్రాఫర్లు, ఎడిటర్లు గా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టి ఆ తర్వాత డైరెక్టర్లుగా తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్న వారు ఎంత ఎంతో మంది ఉన్నారు. తాజాగా ఇప్పుడు నిన్న మొన్నటి వరకు వెండితెర వెనుక సేవలు అందించిన ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గా కూడా తన సత్తా చాటడానికి రెడీ అవుతున్నారు.

ఆయన మరెవరో కాదు మాయాబజార్ జగన్మోహన్. పేరులోనే తెలుగు సినిమా చరిత్రను తిరగ రాసిన బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాని పెట్టుకున్న జగన్మోహన్ కి ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తెరకెక్కిన "మాయాబజార్" సినిమాను కొన్నేళ్ల క్రితం కలర్ లోకి మార్చి విడుదల చేసి ఘన విజయాన్ని సాధించిన వ్యక్తి జగన్మోహన్. అప్పటినుంచి ఆయన పేరులో కూడా ఈ సినిమా చేరిపోయింది. Also Read - Chiranjeevi : Director Says Megastar's status would raise if his brother Nagababu stays quiet

ఆ తరువాత కూడా జగన్మోహన్ ఎన్నో క్లాసిక్ సినిమాలకు రంగులను అద్దారు. ఒక రచయితగా కూడా మంచి మార్కులే వేయించుకున్న జగన్మోహన్ తాజాగా ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. డిసెంబర్ 29 న తాను దర్శకత్వం వహించబోతున్న మొదటి సినిమా ను హైదరాబాద్ లో పూజా కార్యక్రమాలతో అధికారికంగా లాంచ్ చేసారు జగన్మోహన్.

ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ టెంపుల్ మీడియా పతాకంపై శ్రీ యతీష్ మరియు నందిని ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తెలుగులో మాత్రమే కాక మిగతా భాషల్లో కూడా విడుదల చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా గురించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియనున్నాయి. Also Read - Year Ender 2022 : The controversies that made Tollywood the talk of the town in 2022.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో వందల నలుపు తెలుపు సినిమాలకి రంగులు అద్ది తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకువచ్చిన జగన్మోహన్ ను తెలుగు ప్రేక్షకులు డైరెక్టర్ గా కూడా అంతే ఆదరిస్తారని కొందరు చెబుతున్నారు. ఇక జగన్మోహన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మొదటి సినిమాలో హీరో ఎవరు అనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ ఆదరిస్తూనే ఉంటారు. పైగా ఇప్పటికే సినిమాలలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి జగన్మోహన్ కి ప్రేక్షకుల పల్స్ బాగానే తెలిసి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా తీస్తే జగన్మోహన్ కి డైరెక్టర్ గా కూడా మంచి హిట్ లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. Also Read - Project K sneak peek : The Video Of Re-Inventing the Wheel Revealed By Makers